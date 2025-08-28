Ευκαιρία για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Καλές πιθανότητες φαίνεται ότι έχουν Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς για να περάσουν στον τρίτο γύρο του US Open.

Και αν τα καταφέρουν, θα είναι η πρώτη φορά μετά το Australian Open 2023 που θα δούμε και τους δύο σε φάση «32» Grand Slam!

Πρώτη θα ξεκινήσει την προσπάθειά της η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.64), που θα ανοίξει στις 18.00 το πρόγραμμα στο Court 7 και θα βρει απέναντί της την Άνα Μπόνταρ από την Ουγγαρία (Νο.97).

Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και στο Fed Cup το 2019, όπου η Μαρία είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Η τενίστρια που θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «32» θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Χαντάτζ Μάια-Γκόλουμπιτς.

Ο Στέφανος (Νο.28), από την πλευρά του, θα αναμετρηθεί όχι πριν από τις 23.00 με τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμαϊερ (Νο.56) και ο αγώνας τους θα ρίξει την αυλαία στο Grandstand, το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο της διοργάνωσης.

Τσιτσιπάς και Άλτμαϊερ είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, όπου ο 27χρονος Έλληνας είχε πάρει τη νίκη στα τέσσερα σετ.

Όποιος περάσει στον τρίτο γύρο θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Μοτσιζούκι-Ντε Μινόρ.

Για κανένα από τα δύο ματς των ελληνικών παικτών δεν έχει προγραμματιστεί τηλεοπτική μετάδοση από το Eurosport, ωστόσο ανάλογα με την εξέλιξη της δράσης στα κεντρικά courts, ενδέχεται να υπάρξει σύνδεση με τον αγώνα του Τσιτσιπά.

Σήμερα επιστρέφουν στη δράση και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ, Αμάντα Ανισιμόβα και Ναόμι Οσάκα.

Το πρόγραμμα στα τρία μεγάλα courts:

Arthur Ashe (18.30)

Λάμενς-Σβιόντεκ

Σίνερ-Πόπιριν

(όχι πριν τις 02.00)

Βέκιτς-Γκοφ

Μπόρτζες-Πολ

Louis Armstrong (18.00)

Μουζέτι-Γκοφέν

Μπαπτίστ-Οσάκα

(όχι πριν τις 02.00)

Ζβέρεφ-Φέρνλι

Ανισιμόβα-Τζόιντ

Grandstand (18.00)

Μπόγερ-Ρούμπλεφ

Κιρστέα-Μούχοβα

Φερνάντες/Β.Γουίλιαμς-Κίτσενοκ/Πέρεζ

(όχι πριν τις 23.00)

Τσιτσιπάς-Άλτμαϊερ

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.