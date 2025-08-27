Απόγευμα Πέμπτης η Σάκκαρη, βράδυ ο Τσιτσιπάς

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικούν αύριο (28/8) την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open.

Πρώτη η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.64), που θα ανοίξει στις 18.00 το πρόγραμμα στο Court 7 και θα βρει απέναντί της την Άνα Μπόνταρ από την Ουγγαρία (Νο.97).

Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και στο Fed Cup το 2019, όπου η Μαρία είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Η τενίστρια που θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «32» θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Χαντάτζ Μάια-Γκόλουμπιτς.

Ο Στέφανος (Νο.28), από την πλευρά του, θα αναμετρηθεί όχι πριν από τις 23.00 με τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμαϊερ (Νο.56) και ο αγώνας τους θα ρίξει την αυλαία στο Grandstand, το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο της διοργάνωσης.

Τσιτσιπάς και Άλτμαϊερ είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, όπου ο 27χρονος Έλληνας είχε πάρει τη νίκη στα τέσσερα σετ.

Όποιος περάσει στον τρίτο γύρο θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Μοτσιζούκι-Ντε Μινόρ.

Αύριο επιστρέφουν στη δράση και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ και Ναόμι Οσάκα.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.