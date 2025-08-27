Επιστροφή στη δράση για Τζόκοβιτς, Αλκαράθ και Σαμπαλένκα

Ξεκινάει απόψε ο δεύτερος γύρος του US Open με «βαριά» ονόματα να μπαίνουν στο Arthur Ashe Stadium.

Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ και Αρίνα Σαμπαλένκα φιλοδοξούν να κλείσουν θέση στη φάση των «32» της διοργάνωσης και η λογική λέει ότι εύκολα ή δύσκολα θα το κάνουν!

Στη δράση επιστρέφουν και οι Μπεν Σέλτον, Ζοάο Φονσέκα, Τέιλορ Φριτζ, Κάσπερ Ρουντ, Χόλγκερ Ρούνε, Τζέσικα Πεγκούλα, Μίρα Αντρέεβα, Τζάσμιν Παολίνι και Έμα Ναβάρο.

Στο χθεσινό βραδινό πρόγραμμα του Arthur Ashe, Κόκο Γκοφ και Σάσα Ζβέρεφ έμειναν όρθιοι απέναντι σε Άιλα Τομλιάνοβιτς και Αλεχάντρο Ταμπίλο αντίστοιχα και ξεκίνησαν επιτυχημένα την πορεία τους στη διοργάνωση.

Ειδικά η Κόκο πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές κόντρα στην Αυστραλή, όμως πήρε τη νίκη με 6-4, 6-7(2), 7-5 και θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με την Ντόνα Βέκιτς.

Ο Γερμανός, από την πλευρά του, επικράτησε του Ταμπίλο με 6-2, 7-6(4), 6-4 και θα συναντήσει τον Τζέικομπ Φέρνλι.

Το σημερινό πρόγραμμα στα δύο μεγάλα γήπεδα:

Arthur Ashe (18.30)

Τζόκοβιτς-Σβάιντα

Πεγκούλα-Μπλίνκοβα

(όχι πριν τις 02.00)

Μπελούτσι-Αλκαράθ

Σαμπαλένκα- Π. Κουντερμετόβα

Louis Armstrong (18.00)

Ραντουκάνου-Τζεν

Χάρις-Φριτζ

(όχι πριν τις 02.00)

Γιόβιτς-Παολίνι

Σέλτον-Καρένιο

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.