Θύμισε... κάτι από τα παλιά ο Τσιτσιπάς (vid)

Με σούπερ τένις για... 2.5 σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Αλεξάντρ Μιλέρ και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open!

Aν και... έπαιξε με τη φωτιά στο τέταρτο σετ, ο κορυφαίος Έλληνας (No.28) τενίστας επικράτησε του 28χρονου Γάλλου (No.38) με 4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) σε 2 ώρες και 13 λεπτά και επέστρεψε στις επιτυχίες στη Νέα Υόρκη μετά από δύο χρόνια.

Ο 27χρονος τενίστας έχασε λίγο... ανέλπιστα το πρώτο σετ, αλλά δεν έχασε και την αυτοκυριαρχία του. Μπήκε πολύ δυνατά στο court στη συνέχεια και η αλήθεια είναι ότι θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό!

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ωστόσο, ο Μιλέρ, που φαινόταν να αντιμετωπίζει σωματικά προβλήματα, έκανε την αντεπίθεσή του στο τέταρτο σετ και αν ήταν πιο προσεκτικός, μπορεί να είχαμε και... δραματικό φινάλε στο ματς!

Τέλος καλό, όλα καλά, όμως, για τον Στεφ, που πέτυχε τη δεύτερη φετινή του νίκη σε Grand Slam και η Ελλάδα έχει δύο παίκτες σε δεύτερο γύρο major για πρώτη φορά μετά το περσινό Wimbledon!

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς είχε θέμα με τις επιστροφές του και τα χειρότερα ήρθαν όταν έχασε το σερβίς του από 40-0 στο 3-3, μένοντας πίσω στο σκορ.

Ο Μιλέρ κράτησε μέχρι το τέλος και άρπαξε το πρώτο σετ, αλλά αυτό μάλλον δεν πτόησε τον Στέφανο, που έκανε πράγματα και θαύματα στο δεύτερο, το οποίο κατέκτησε χωρίς να χάσει γκέιμ.

Με όλα να λειτουργούν στην εντέλεια (ακόμα και το backhand του), έπαιξε το ίδιο καλά και στο τρίτο σετ, με αποτέλεσμα να φέρει τούμπα το ματς σε χρόνο-ρεκόρ.

Όταν, λοιπόν, πέρασε μπροστά με μπρέικ και στο τέταρτο σετ (2-0), όλοι περίμεναν ότι θα έφτανε εύκολα και στη νίκη, ωστόσο ο Μιλέρ, που λίγο πριν δεν μπορούσε να τρέξει, έσωσε έξι μπρέικ πόιντ στο 4-2 και τελικά πέτυχε εκείνος μπρέικ και ισοφάρισε σε 4-4.

Το σετ πήγε σε τάι μπρέικ και παρότι ο Γάλλος έσωσε το πρώτο ματς πόιντ του Στεφ με μίνι μπρέικ (6-5), έχασε ξανά το σερβίς του στη συνέχεια και «παραδόθηκε» οριστικά στον Τσιτσιπά.

Αντίπαλος στα μέτρα του ο Μιλέρ, όμως κάθε νίκη είναι σημαντική αυτή την εποχή για την αυτοπεποίθηση του Έλληνα πρωταθλητή.

Και όταν αυτή η νίκη έρχεται με 41 winners και ποσοστό 84% στο πρώτο σερβίς, τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα!