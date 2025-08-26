Επίδειξη δύναμης στην πρεμιέρα του ο Σίνερ (vid)

Με περίπατο ξεκίνησε την προσπάθεια για υπεράσπιση του τίτλου του στη Νέα Υόρκη ο Γιάνικ Σίνερ.

Μόλις 1 ώρα και 28 λεπτά χρειάστηκε ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τσέχου Βιτ Κοπσίβα με 6-1, 6-1, 6-2 και να κλείσει θέση στον δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα συναντήσει τον Άλεξ Πόπιριν (6-3, 6-4, 7-6 τον Εμίλ Ρουσουβουόρι).

Ο 24χρονος Ιταλός έχει τώρα 22 σερί νίκες σε Grand Slams σε σκληρή επιφάνεια και αυτή τη στιγμή θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Αν τα καταφέρει, εξασφαλίζει και την παραμονή του στο Νο.1 του κόσμου, αλλιώς θα πρέπει να κάνει καλύτερη πορεία από τον Κάρλος Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη για να μη χάσει τη θέση του.

Στον δεύτερο γύρο πέρασε και ο πεσμένος τον τελευταίο καιρό Λορέντζο Μουζέτι, που άφησε εκτός τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ με 6-7(3), 6-3, 6-4, 6-4 και περιμένει τον νικητή του αγώνα Αλίς-Γκοφέν.

Μεγάλη ανατροπή, τέλος, έκανε ο Φραν Σερούντολο με τη βοήθεια του κοινού, καθώς επέστρεψε από το 0-2 και πήρε τη νίκη σε βάρος του Ματέο Αρνάλντι με 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3. Ο επόμενός του αντίπαλος θα προκύψει από τον αγώνα Ριέντι-Μαρτίνεθ.