On fire η Σβιόντεκ (vid)

Συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Σινσινάτι, η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 24χρονης Κολομβιανής (Νο.84) με 6-1, 6-2 σε μόλις μία ώρα και δείχνει να είναι το φαβορί για το τρόπαιο και στο US Open.
Η 24χρονη Πολωνή έχει κερδίσει 24 σερί πρώτους γύρους σε σλαμ, ενώ έσπασε το ρεκόρ της Μόνικα Σέλες φτάνοντας τις 65 διαδοχικές νίκες σε πρεμιέρες!
Η πρωταθλήτρια του 2022 συμπλήρωσε 50 νίκες τη φετινή σεζόν και θα παίξει στη συνέχεια με την Ολλανδή Σούζαν Λάμενς, που απέκλεισε με 6-4, 6-2 τη Βάλερι Γκλόζμαν.
2022 champion Iga Swiatek is off to a flyer at the 2025 US Open! pic.twitter.com/3E3c1JQDpS— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025