On fire η Σβιόντεκ (vid)

Σε εξαιρετική κατάσταση η Ίγκα Σβιόντεκ, νίκησε σε straight sets την Εμιλιάνα Αράνγκο στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε επιτυχημένα την «εκστρατεία» για τον έβδομο major τίτλο της.

Συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Σινσινάτι, η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 24χρονης Κολομβιανής (Νο.84) με 6-1, 6-2 σε μόλις μία ώρα και δείχνει να είναι το φαβορί για το τρόπαιο και στο US Open.

Η 24χρονη Πολωνή έχει κερδίσει 24 σερί πρώτους γύρους σε σλαμ, ενώ έσπασε το ρεκόρ της Μόνικα Σέλες φτάνοντας τις 65 διαδοχικές νίκες σε πρεμιέρες!

Η πρωταθλήτρια του 2022 συμπλήρωσε 50 νίκες τη φετινή σεζόν και θα παίξει στη συνέχεια με την Ολλανδή Σούζαν Λάμενς, που απέκλεισε με 6-4, 6-2 τη Βάλερι Γκλόζμαν.