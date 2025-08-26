Πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για Τσιτσιπά

Ο 27χρονος τενίστας (Νο.28) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γάλλος Αλεξάντρ Μιλέρ (No.38) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 22.00-23.00, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Το πρόγραμμα στο Court 7 θα αρχίσει με το ματς Αρνάλντι-Σερούντολο (18.00) και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση Νόσκοβα-Γκάλφι.
Τσιτσιπάς και Μιλέρ έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και ο Στέφανος έχει ισάριθμες νίκες. Όποιος παίκτης πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα Άλτμαϊερ-Μετζέντοβιτς.
Απόψε θα κάνουν πρεμιέρα και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Λορέντζο Μουζέτι, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ και Ναόμι Οσάκα.
Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα courts:
Arthur Ashe Stadium (18.30)
Αράνγκο-Σβιόντεκ
Σίνερ-Κοπσίβα
(όχι πριν τις 02.00)
Τομλιάνοβιτς-Γκοφ
Ζβέρεφ-Ταμπίλο
Louis Armstrong Stadium (18.00)
Μουζέτι-Μπέτσι Περικάρ
Ανισιμόβα-Μπίρελ
(όχι πριν τις 02.00)
Μίνεν-Οσάκα
Μόλερ-Πολ
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.