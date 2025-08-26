Νέο λουκ, ίδιες συνήθειες ο Αλκαράθ! (vid)

Ο... κοντοκουρεμένος Κάρλος Αλκαράθ λύγισε στα τρία σετ τον Ράιλι Οπέλκα στην πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη και έκανε το πρώτο βήμα προς κατάκτηση του έκτου Grand Slam τίτλου του.

Ο 22χρονος Ισπανός, Νο.2 στον κόσμο, νίκησε τον πανύψηλο Αμερικανό (Νο.67) με 6-4, 7-5, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα αναμετρηθεί με τον Ιταλό Ματία Μπλεούτσι.

Δεν ήταν η σούπερ εμφάνιση από τον νεαρό τενίστα, αλλά έπαιξε όσο και όπως χρειάστηκε για να σταματήσει έναν παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα με το σερβίς του.

Έφτασε, λοιπόν, στις 55 νίκες τη φετινή σεζόν και κυνηγάει στη Νέα Υόρκη τον έβδομο φετινό τίτλο του, ο οποίος θα του δώσει και το Νο.1 του κόσμου.

Μπορεί, πάντως, να ανεβεί στην κορυφή και χωρίς το τρόπαιο, αρκεί να πάει καλύτερα στη διοργάνωση από τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Γιάνικ Σίνερ.

Στο ύψος τους στάθηκαν στην πρεμιέρα τους και οι Τζακ Ντρέιπερ (3-1 τον Φεδερίκο Γκομες), Αντρέι Ρούμπλεφ (3-0 τον Ντίνο Πρίζμιτς), Κάσπερ Ρουντ (3-0 τον Σεμπάστιαν Όφνερ) και Καρέν Χατσάνοφ (3-1 τον Νίσες Μπασαβαρέντι).

Στις γυναίκες. η θρυλική Βίνους Γουίλιαμς πήρε σετ από την Καρολίνα Μούχοβα, αλλά η Τσέχα επικράτησε τελικά με 6-3, 2-6, 6-1 και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη νικήτρια του ματς Κιρστέα-Σιέρα.