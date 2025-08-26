Η Μπόνταρ αντίπαλος της Σάκκαρη στον 2ο γύρο του US Open

Την Άννα Μπόνταρ θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο του US Open η Μαρία Σάκκαρη, καθώς η Ουγγαρέζα έκανε την έκπληξη και απέκλεισε από το τουρνουά την Ελίνα Σβιτόλινα.

Το έκανε μάλιστα με επιβλητικό τρόπο, επικρατώντας με 6-2, 6-4, για να προκριθεί για 2η φορά στην καριέρα της στον 2ο γύρο του US Open. Αυτό είναι και το καλύτερο αποτέλεσμά της σε ένα Grand Slam.

Είχε προηγηθεί και με 6-2, 5-1 η 28χρονη Μπόνταρ, Νο97 στον κόσμο, που άντεξε στην αντεπίθεση της Σβιτόλινα και έκλεισε το ματς στο 10ο game.

Η Σάκκαρη, η οποία περίμενε εκεί, είχε κερδίσει νωρίτερα επίσης καθαρά την Τατιάνα Μαρία, με 6-3, 6-2.

Θα έχει λοιπόν μια καλή ευκαιρία να επιστρέψει στις «32» του US Open και ενός Slam η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία εκτός από πολύ εμπειρότερη σε majors, ήταν και η νικήτρια στη μοναδική προηγούμενη συνάντησή τους, το μακρινό 2019 για τo Fed Cup (6-3, 6-2).