Ξεκίνησε δυνατά στη Νέα Υόρκη η Σάκκαρη! (vid)

Η ανεβασμένη Μαρία Σάκκαρη νίκησε στα δύο σετ την Τατιάνα Μαρία και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open για πρώτη φορά μετά το 2022!

Εξαιρετική η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.64), επικράτησε της πάντα επικίνδυνης Γερμανίδας (Νο.42) με 6-3, 6-2 σε 85 λεπτά και θα περιμένει στη φάση των «64» τη νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα.

Τα τελευταία χρόνια η Μαρία αγχωνόταν στις πρεμιέρες της στα σλαμ και είχε γνωρίσει οδυνηρές ήττες, όμως σήμερα μπήκε στον αγώνα με μεγάλη αυτοπεποίθηση, την οποία δεν έχασε ακόμα και σε στιγμές που... έβγαινε από τον δρόμο της.

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, πήρε πάνω της το παιχνίδι, επιτέθηκε και έφτασε σε μια σημαντική νίκη που λογικά θα την ανεβάσει και στην παγκόσμια κατάταξη.

Η 30χρονη τενίστρια σέρβιρε αρκετά καλά, σημείωσε 37 winners και το αξιοσημείωτο είναι ότι ανέβηκε 19 φορές στο φιλέ και κέρδισε 16 πόντους!

Μπορεί να έχασε το σερβίς της μόλις στο πρώτο γκέιμ, αλλά βρήκε γρήγορα τον ρυθμό της και με δύο συνεχόμενα μπρέικ πέρασε μπροστά με 3-1. Έχασε, μάλιστα, και τριπλή ευκαιρία για το 5-1, αλλά αυτό δεν την πτόησε και τελικά έφτασε με αρκετή άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Και στο δεύτερο σετ πέτυχε δύο συνεχόμενα μπρέικ για το 4-1, ωστόσο η 38χρονη Γερμανίδα πήρε το ένα πίσω (4-2) και έδωσε προσωρινά λίγο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η Σάκκαρη, όμως, την έσπασε ξανά αμέσως μετά (5-2) και καθάρισε τον αγώνα στο σερβίς της. Ήταν η πρώτη της νίκη στη διοργάνωση μετά το 2022, όταν είχε λυγίσει ξανά τη Μαρία στην πρεμιέρα της!

Ήταν μια πολλά υποσχόμενη εμφάνιση και είναι βέβαιο ότι με τέτοια απόδοση, ακόμα και αν πέσει στη Σβιτολίνα την προσεχή Πέμπτη (28/8), θα έχει πιθανότητες να συνεχίσει την πορεία της στη Νέα Υόρκη.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη (26/8) ξεκινάει την προσπάθειά του και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα παίξει με τον Γάλλο Αλεξάντρ Μιλέρ.