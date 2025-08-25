Μπαίνει στη μάχη η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινάει απόψε την προσπάθειά της στο US Open, το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.62) θα αναμετρηθεί με την Τατιάνα Μαρία (Νο.42) και ο αγώνας τους θα αρχίσει λογικά όχι πριν από τις 22.30-23.00, καθώς θα προηγηθούν δύο ανδρικά ματς. Συγκεκριμένα, την αυλαία στο Court 7 θα ανοίξει στις 18.00 το παιχνίδι Μπάες-Χάρις και θα ακολουθήσει το Κομεσάνια-Μίκελσεν.

Η αναμέτρηση δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά, καθώς το Eurosport μεταδίδει μόνο τους αγώνες των δύο μεγάλων court.

Σάκκαρη και Μαρία έχουν παίξει άλλες τέσσερις φορές στο tour και έχουν από δύο νίκες. Η 30χρονη Ελληνίδα, μάλιστα, είχε επικρατήσει στα τρία σετ πριν από τρία χρόνια, όταν είχαν μονομαχήσει και πάλι στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης.

Η νικήτρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο με Ελίνα Σβιτολίνα ή Άνα Μπόνταρ.

Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν την πορεία τους και οι Κάρλος Αλκαράθ, Τζακ Ντρέιπερ, Κάσπερ Ρουντ, Χόλγκερ Ρούνε, Αντρέι Ρούμπλεφ, Ζοάο Φονσέκα, Μάντισον Κις και Μίρα Αντρέεβα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, από την πλευρά του, θα κάνει πρεμιέρα αύριο (26/8, περίπου στις 22.00) και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Γάλλος Αλεξάντρ Μιλέρ. Την ίδια μέρα θα μπουν στη μάχη και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Ίγκα Σβιόντεκ και Κόκο Γκοφ.

Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα courts:

Arthur Ashe (19.00)

Κις-Σαρασούα

Τιάφοου-Νισιόκα

(όχι πριν τις 02.00)

Β. Γουίλιαμς-Μούχοβα

Οπέλκα Αλκαράθ

Louis Armstrong (18.00)

Κρεϊτσίκοβα-Εμπόκο

Γκόμες-Ντρέιπερ

(όχι πριν τις 02.00)

Όφνερ-Ρουντ

Παρκς-Αντρέεβα

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.