Άντεξε στο... χάος του Μεντβέντεφ ο Μπονζί! (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πήγε να γυρίσει ένα χαμένο ματς, όμως ο Μπενζαμέν Μπονζί πήρε το μεταμεσονύχτιο θρίλερ στη Νέα Υόρκη και έκανε το τρία στα τρία κόντρα στον πρωταθλητή του 2021!

Ο 29χρονος Γάλλος (Νο.51) λύγισε τον άλλοτε Νο.1 τενίστα στον κόσμο με 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4 σε 3 ώρες και 45 λεπτά και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα συναντήσει τον Μάρκος Γκιρόν.

O Mπονζί είχε νικήσει τον Μενβέντεφ και στον πρώτο γύρο του Wimbledon και αυτή η ήττα είναι η τρίτη διαδοχική σε πρεμιέρα Grand Slamγ για τον 29χρονο Ρώσο, που έχει φέτος μόνο μια νίκη σε major!

Το ματς, πάντως, πήγε να γυρίσει με πρωτοφανή τρόπο και σίγουρα θα ήταν άδικο για τον Μπονζί... Ο Γάλλος βρέθηκε με ματς πόιντ στο 5-4 του τρίτου σετ και μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σερβίς του, πήγε να φύγει από το court ένας φωτογράφος (!), κάτι που έκανε τον διαιτητή Τζορτζ Άλενσγουορθ να του δώσει ξανά πρώτο σερβίς.

Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του έτσι κι αλλιώς εκνευρισμένου Μεντβέντεφ, που... κάλεσε τον κόσμο να αποδοκιμάσει και ξεκίνησε φραστική επίθεση κατά του umpire: «Είσαι άνδρας; Είσαι άνδρας; Γιατί τρέμεις; Τι συμβαίνει ε; Παιδιά, θέλει να πάει σπίτι, δεν θέλει να είναι εδώ. Πληρώνεται με τον αγώνα, όχι με την ώρα. Τι είπε ο Οπέλκα, τι είπε ο Οπέλκα;». Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Οπέλκα είχε πει ότι ο Άλενσγουορθ είναι ο χειρότερος διαιτητής στο tour...

Ο umpire δεν αντέδρασε και κάλεσε τους παίκτες να συνεχίσουν το παιχνίδι, όμως ο Μεντβέντεφ δεν σταμάτησε να ξεσηκώνει το κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή περίπου έξι λεπτών!

Αποσυντονισμένος ο Μπονζί, έχασε το ματς πόιντ, δέχτηκε το πρώτο του μπρέικ σε όλο τον αγώνα και στη συνέχεια ο Ρώσος πήρε το σετ στο τάι μπρέικ. Σα να μην έφτανε αυτό για τον Γάλλο, ο Μεντβέντεφ πήρε το τέταρτο σετ χωρίς να χάσει γκέιμ και προηγήθηκε και με μπρέικ στο πέμπτο.

Παρόλα αυτά, ο Μπονζί κατάφερε να επιστρέψει, ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και πιέζοντας τον Μεντβέντεφ όταν εκείνος σέρβιρε στο 5-4, έκλεισε τον αγώνα!

Ήταν άλλο ένα... δράμα που προκάλεσε ο Μεντβέντεφ στη Νέα Υόρκη, αλλά και άλλη μια οδυνηρή ήττα για τον Νο.13 τενίστα στον κόσμο, που περνάει μεγάλη κρίση τη φετινή σεζόν...

Για την ιστορία, ο φωτογράφος συνοδεύτηκε εκτός γηπέδου από την ασφάλεια της διοργάνωσης και του αφαιρέθηκε η διαπίστευση...

The reaction from Benjamin Bonzi after his five-set win 😤 pic.twitter.com/UwpNFLF3NW — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025