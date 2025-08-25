US Open: O Nόλε ξεπέρασε με άνεση το... εμπόδιο του Λέρνερ Τιέν

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε ιδανική πρεμιέρα στο US Open, ξεπερνώντας με άνεση το εμπόδιο του Λέρνερ Τιέν με 3-0 σετ (6-1, 7-6(3), 6-2).

Ο Σέρβος τενίστας δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Αμερικανό, καθώς χρειάστηκε 2 ώρες και 25 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Τιέν, που βρίσκεται στο Νο48 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τζόκοβιτς, παράλληλα πανηγύρισε την 75η νίκη του σε πρεμιέρα Grand Slam, αφού η τελευταία του ήττα ήταν το 2006, στο Australian Open, από τον Αμερικανό Πολ Γκολντστάιν.

Στον 2ο γύρο ο Τζόκοβιτς, θα αντιμετωπίσει τον επίσης Αμερικανό, Τσέχικης καταγωγής, Ζάκχαρι Σβάιντα, ο οποίος κέρδισε στην πρεμιέρα τον Ούγγρο Ζόμπορ Πίρος με 6-4, 6-2, 7-5.