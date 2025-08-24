Ζoρίστηκε στο πρώτο σετ η Σαμπαλένκα - «Kαθαρές» νίκες για Φριτζ και Σέλτον (vids)

Το πρώτο βήμα προς την υπεράσπιση του τίτλου της στη Νέα Υόρκη έκανε η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Ρεμπέκα Μασαρόβα πίεσε αρκετά την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο στο πρώτο σετ, όμως εκείνη επικράτησε τελικά με 7-5, 6-1 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα συναντήσει την Πολίνα Κουντερμετόβα.

Στη φάση των «64» πέρασε και η Έμα Ραντουκάνου, που πέτυχε στη Νέα Υόρκη την πρώτη νίκη της μετά τη θριαμβευτική πορεία του 2021! Η 22χρονη Βρετανίδα άφησε εκτός με 6-1, 6-2 την Ένα Σιμπαχάρα και έχει... ανέλπιστο ραντεβού με την qualifier Τζάνις Tζεν (Νο.149).

Η 23χρονη από την Ινδονησία λύγισε τη Βερόνικα Κουντερμετόβα (Νο.24 του ταμπλό) με 6-4, 4-6, 6-4 στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση και πέτυχε την πρώτη νίκη της σε Grand Slam, που είναι και η πρώτη για παίκτη από τη χώρα της μετά από 22 χρόνια!

Στους άνδρες, ο περσινός φιναλίστ Τέιλορ Φριτζ σταμάτησε με 7-5, 6-2, 6-3 τον Εμίλιο Νάβα και θα περιμένει στον δεύτερο γύρο τον νικητή του ματς Μπάες-Χάρις.

Καλά ξεκίνησε και ο επίσης Αμερικανός Μπεν Σέλτον, που άφησε εκτός με 6-3, 6-2, 6-4 τον Περουβιανό qualifier Ιγνάσιο Μπούσε και θα παίξει στη συνέχεια με Πάμπλο Καρένιο ή Πάμπλο Γιάμας.

