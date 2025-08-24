Τρίτη βράδυ η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Νέα Υόρκη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει την Τρίτη (26/8) την πορεία του στο US Open.

Ο 27χρονος τενίστας (Νο.28) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γάλλος Αλεξάντρ Μιλέρ (No.38) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 22.00-22.30, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Το πρόγραμμα στο Court 7 θα αρχίσει με το ματς Αρνάλντι-Σερούντολο (18.00) και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση Νόσκοβα-Γκάλφι.

Τσιτσιπάς και Μιλέρ έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και ο Στέφανος έχει ισάριθμες νίκες. Όποιος παίκτης πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα Άλτμαϊερ-Μετζέντοβιτς.

Την Τρίτη θα κάνουν πρεμιέρα και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Λορέντζο Μουζέτι, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ και Ναόμι Οσάκα.

Θυμίζουμε ότι αύριο (25/8, 22.30-23.00) θα ξεκινήσει την προσπάθειά της η Μαρία Σάκκαρη, που θα μονομαχήσει με τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία.

