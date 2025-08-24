US Open: Ξεκινούν δράση και... ξενύχτια!

Είστε πρόθυμοι να θυσιάσετε τον ύπνο σας για το τένις; Ξεκινάει απόψε στο Flushing Meadows το US Open, το τελευταία και πιο... θορυβώδες Grand Slam της σεζόν!

Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου τένις έχουν μαζευτεί στην αμερικανική μεγαλούπολη και το βασικό ερώτημα είναι το εξής: μπορεί κάποιος παίκτης να σπάσει το σερί των Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ, που έχουν κατακτήσει τους τελευταίους επτά Grand Slam τίτλους;

Παρότι ο Μπεν Σέλτον και ο Τέιλορ Φριτζ παίζουν... εντός έδρας και ο Σάσα Ζβέρεφ.... φλερτάρει τα τελευταία χρόνια με τη major διάκριση, η λογική λέει ότι μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ημιφιναλίστ στα τρία φετινά σλαμ, μπορεί να μπει σφήνα στους δύο κυρίαρχους του tour.

O Nόλε, βέβαια, δεν είναι και σούπερ προετοιμασμένος, καθώς προτίμησε να κάνει βόλτα στα ελληνική νησιά και να μην πάρει μέρος σε κανένα τουρνουά μετά το Wimbledon. O τέσσερις φορές νικητής της διοργάνωσης και κάτοχος 24 Grand Slam, πάντως, ξέρει τον δρόμο και κανείς δεν μπορεί να τον υποτιμήσει...

Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πορεία του Ζοάο Φονσέκα, που θα έχει τους ενθουσιώδεις Βραζιλιάνους στο πλευρό του, αλλά και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος δεν λέει να σηκώσει κεφάλι ύστερα από την κατάκτηση του τροπαίου στο Ντουμπάι τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς επιστρέφει σε σλαμ μετά από το περσινό Wimbledon και ο Στεφ προσπαθεί να ξαναβρεί ισορροπία, αλλά φαντάζει δύσκολο να τα καταφέρει σε ένα major που δεν φαίνεται να του ταιριάζει ιδιαίτερα και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει πάει ποτέ πέρα από τον τρίτο γύρο.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι η κληρωτίδα... δεν του φέρθηκε άσχημα και τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα...

Στις γυναίκες, μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου είναι οι δύο καλύτερες τενίστριες στον κόσμο, η κάτοχος του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα και η νικήτρια του Wimbledon Ίγκα Σβιόντεκ.

Τα βλέμματα, φυσικά, θα συγκεντρώσει και η «γηπεδούχος» Κόκο Γκοφ, πρωταθλήτρια του 2023, που έκανε αλλαγές στην ομάδα της, με βασικό στόχο να βελτιώσει το προβληματικό σερβίς της, το οποίο την έχει «καταδικάσει» τον τελευταίο καιρό. Όλα αυτά, χωρίς να αποκλείονται οι... συνήθεις στην WTA εκπλήξεις!

Η Μαρία Σάκκαρη, που εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη τον τελευταίο καιρό, έχει επικίνδυνη πρεμιέρα κόντρα στην Τατιάνα Μαρία και ενδεχομένως να συναντηθεί στον δεύτερο γύρο με τη σταθερότατη Ελίνα Σβιτολίνα.

Και για τους δύο Έλληνες, όμως, είναι μια μεταβατική περίοδος και αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα τη νέα σεζόν...

Η σημερινή πρώτη μέρα του τουρνουά έχει Σαμπαλένκα, Πεγκούλα, Παολίνι, Τζόκοβιτς, Φριτζ, Σέλτον και Μεντβέντεφ, ενώ αύριο (25/8) θα μπει στη μάχη η Σάκκαρη. Ο Τσιτσιπάς, από την πλευρά του, θα ξεκινήσει την Τρίτη (26/8) κόντρα στον πάντα υπολογίσιμο Αλεξάντρ Μιλέρ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8) στα δύο μεγάλα courts:

Arthur Ashe (19.00)

Σέλτον-Μπούσε

Σαμπαλένκα-Μασαρόβα

(όχι πριν τις 02.00)

Τζόκοβιτς-Τιέν

Πεγκούλα-Σερίφ

Louis Armstrong (18.00)

Ραντουκάνου-Σιμπαχάρα

Νάβα-Φριτζ

(όχι πριν τις 02.00)

Αϊάβα-Παολίνι

Μεντβέντεφ-Μπονζί

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.