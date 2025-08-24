Η Σερένα Γουίλιαμς «έβαλε» τη Σαράποβα στο Hall of Fame! (vids)

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το κοινό του International Tennis Hall of Fame στο Νιούπορτ, καθώς η Σερένα Γουίλιαμς εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή για να παρουσιάσει τη Μαρία Σαράποβα, κατά την τελετή ένταξής της το Σάββατο το βράδυ.

«Πρώην αντίπαλος, πρώην φαν και για πάντα φίλη», είπε χαρακτηριστικά για την άλλοτε «αντίζηλό» της η Σερένα, κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων και υποψήφια για δική της ένταξη το 2027.

«Υπήρξαν λίγες μόνο αθλήτριες που με ανάγκασαν να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου κάθε φορά που μπαίναμε στο court», ανέφερε η θρυλική Αμερικανίδα. «Η Μαρία ήταν μία από αυτές. Κάθε φορά που έβλεπα το όνομά της δίπλα στο δικό μου στην κλήρωση, ήξερα ότι έπρεπε να προπονηθώ ακόμα πιο σκληρά».

Και πρόσθεσε: «Είχαμε τις διαφορές μας με τη Μαρία και για τον κόσμο μπορεί να απείχαμε πολλά μίλια, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν ισχύει αυτό. Θέλαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, να είμαστε οι καλύτερες. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στο να θες να είσαι ο καλύτερος. Αυτό μας καθοδήγησε, αυτό έκανε την αντιπαλότητά μας τόσο ηλεκτρισμένη και εμβληματική».

Η Σαράποβα, που συγκινήθηκε λίγο αργότερα όταν απευθύνθηκε στον πατέρα της, είπε για τη Σερένα: «Είναι δώρο να έχεις κάποιον που σε παρακινεί να φτάσεις σε τέτοια ύψη. Θα είμαι πάντα ευγνώμων που έβγαλε τον καλύτερό μου εαυτό. Και οι δύο ξέραμε μόνο έναν τρόπο: να παλεύουμε μέχρι τέλους. Μισούσαμε να χάνουμε περισσότερο από καθετί και γνωρίζαμε πως η μία ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο της άλλης προς το τρόπαιο».

Η Μάσα, που ήταν η πρώτη Ρωσίδα που ανέβηκε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και μία από τις δέκα γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει career Grand Slam, εισήχθη μαζί με το θρυλικό δίδυμο στο διπλό, Μπομπ και Μάικ Μπράιαν.

Η Γουίλιαμς υπογράμμισε επίσης ότι η Σαράποβα ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια του κόσμου για 11 συνεχόμενα χρόνια, χάρη κυρίως στα συμβόλαια και τις συνεργασίες της εκτός court.

«Μας έδειξε όλες πώς να μετατρέπουμε την αριστεία στο κορτ σε αριστεία στη μόδα, στις επιχειρήσεις, στο branding – σε καθετί που καταπιάστηκε», τόνισε η Σερένα. «Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες προσεγγίζουν όχι μόνο το τένις αλλά τον αθλητισμό συνολικά. Απέδειξε ότι μπορείς να είσαι μαχήτρια μέσα στο court και στρατηγική εκτός, παραμένοντας πάντα ο εαυτός σου».