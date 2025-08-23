Βράδυ Δευτέρας η πρεμιέρα της Σάκκαρη, Τρίτη ξεκινάει ο Τσιτσιπάς

Η Μαρία Σάκκαρη θα δώσει τη Δευτέρα (25/8) τον πρώτο της αγώνα στο US Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.62) θα αναμετρηθεί με την Τατιάνα Μαρία (Νο.43) και ο αγώνας τους θα αρχίσει λογικά όχι πριν από τις 23.00, καθώς θα προηγηθούν δύο ανδρικά ματς. Συγκεκριμένα, την αυλαία στο Court 7 θα ανοίξει στις 18.00 το παιχνίδι Μπάες-Χάρις και θα ακολουθήσει το Κομεσάνια-Μίκελσεν.

Σάκκαρη και Μαρία έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές στο tour και έχουν από δύο νίκες. Η 30χρονη Ελληνίδα, μάλιστα, είχε επικρατήσει στα τρία σετ πριν από τρία χρόνια, όταν είχαν μονομαχήσει και πάλι στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης.

Η νικήτρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο με Ελίνα Σβιτολίνα ή Άνα Μπόνταρ.

Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν την πορεία τους και οι Κάρλος Αλκαράθ, Τζακ Ντρέιπερ, Κάσπερ Ρουντ, Χόλγκερ Ρούνε, Αντρέι Ρούμπλεφ, Ζοάο Φονσέκα, Μάντισον Κις και Μίρα Αντρέεβα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, από την πλευρά του, θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (26/8) και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Γάλλος Αλεξάντρ Μιλέρ. Την ίδια μέρα θα ξεκινήσουν και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Ίγκα Σβιόντεκ και Κόκο Γκοφ.

Θυμίζουμε ότι η διοργάνωση αρχίζει αύριο (24/8) με Αρίνα Σαμπαλένκα και Νόβακ Τζόκοβιτς.