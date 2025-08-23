Τζόκοβιτς: «Δεν απολαμβάνω πια τα Masters δύο εβδομάδων»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει την «εκστρατεία» του στη Νέα Υόρκη, χωρίς προηγουμένως να έχει ετοιμαστεί σε Τορόντο ή Σινσινάτι και υπάρχει λόγος...

«Αποφάσισα να μην παίξω γιατί ήθελα να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου», εξήγησε ο 38χρονος Σέρβος, σε συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη. «Νομίζω ότι κέρδισα το δικαίωμα και έχω την πολυτέλεια να επιλέγω πού θέλω να πάω και τι θέλω να παίξω».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι δεν του αρέσουν τα μεγάλα σε διάρκεια τουρνουά Masters, κάτι που φαίνεται και από τις λιγοστές παρουσίες σε διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας τον τελευταίο καιρό. «Στην πραγματικότητα δεν έχω κανένα πρόγραμμα εκτός από τα Grand Slams. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν απολαμβάνω πια τα τουρνουά Masters διάρκειας δύο εβδομάδων. Είναι απλώς πολύ μεγάλα για μένα. Έτσι, δεν δίνω πλέον προτεραιότητα στο βαρύ πρόγραμμα όπως παλιά. Δεν κυνηγάω τη βαθμολογία ή τους πόντους ή την υπεράσπιση τίτλων κ.λπ. Δεν το σκέφτομαι πια. Για μένα, το θέμα είναι πού βρίσκω κίνητρο και χαρά; Πού θα εμπνευστώ να παίξω το καλύτερο τένις; Και πού πραγματικά με ενδιαφέρει να βρίσκομαι και να παίζω; Και τα Grand Slams είναι προφανώς τα τέσσερα κύρια τουρνουά όπου πάντα νιώθω το μεγαλύτερο κίνητρο».

Είπε, τέλος, ότι οι παίκτες μπορεί τώρα να διαμαρτύρονται για τα Masters των δύο εβδομάδων, όμως δεν αντέδρασαν όταν έπρεπε. «Στηρίζω τους παίκτες. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, όταν οι παίκτες χρειάστηκε να είναι ενεργοί και όταν υπήρχε χρόνος για διαπραγματεύσεις και λήψη αποφάσεων, οι παίκτες δεν συμμετείχαν αρκετά. Αυτή είναι μια συνεχιζόμενη ιστορία των παικτών, ειδικά των κορυφαίων. Εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αλλά πρέπει πραγματικά να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια σε συζητήσεις, συναντήσεις, κάτι που ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Το έχω ζήσει πολλές φορές, πιστέψτε με. Αλλά είναι απαραίτητο γιατί τότε κάνεις κάτι όχι μόνο για τον εαυτό σου αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, και παίρνεις τα σωστά βήματα και συμβάλλεις».

Ο Νόλε θα κάνει τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8-02.00) πρεμιέρα στο US Open και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν.