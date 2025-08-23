Αλλάζει το logo της για τον Τζόκοβιτς η Lacoste! (vid)

Το θρυλικό κροκοδειλάκι της Lacoste μεταμορφώνεται σε… κατσίκα (goat)! Η πρωτότυπη κίνηση έρχεται προς τιμήν του Νόβακ Τζόκοβιτς, που θεωρείται ο GOAT (Greatest of All Time) του τένις.

Το εμβληματικό logo, συνώνυμο του brand από το 1933, θα κυκλοφορήσει σε limited ediiton με μορφή κατσίκας, υπογραμμίζοντας τον δεσμό της Lacoste με τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα, που είναι πρεσβευτής της εταιρείας από το 2017.

Ο Τζόκοβιτς, θυμίζουμε, θα κυνηγήσει στο US Open τον 25ο Grand Slam τίτλο του!