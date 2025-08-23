Αλλάζει το logo της για τον Τζόκοβιτς η Lacoste! (vid)

Το εμβληματικό logo, συνώνυμο του brand από το 1933, θα κυκλοφορήσει σε limited ediiton με μορφή κατσίκας, υπογραμμίζοντας τον δεσμό της Lacoste με τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα, που είναι πρεσβευτής της εταιρείας από το 2017.
Ο Τζόκοβιτς, θυμίζουμε, θα κυνηγήσει στο US Open τον 25ο Grand Slam τίτλο του!
From a 🐊 to the 🐐.— Lacoste (@Lacoste) August 22, 2025
Discover a collection that celebrates @DjokerNole: a one-of-a-kind player whose career is defined by passion, perseverance, and greatness. pic.twitter.com/QrOX0OjI6B