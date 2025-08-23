Ετοιμάζει «βόμβα» με Σέλες ο Τζόκοβιτς;

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να δουλέψει με τη θρυλική Μόνικα Σέλες!

Ο Σέρβος σούπερ σταρ, μετά τη σύντομη σύμπραξη με τον Ντούσαν Βέμιτς, ξεκαθάρισε ότι δεν ψάχνει για μόνιμο προπονητή, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με μεγάλες προσωπικότητες. Και το όνομα της Σέλες, μιας εκ των κορυφαίων παικτριών στην ιστορία του αθλήματος, βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο.

«Χαμογελάω γιατί είναι σαν να διαβάσατε το μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Έχω ρίξει κάποιες ιδέες στο τραπέζι, μιλάμε… Θα δούμε, θα ενημερωθείτε», είπε με νόημα ο Τζόκοβιτς σε συνέντευξη σε Σέρβους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

Και πρόσθεσε: «Θα δούμε. Είναι απλώς αρχικές συζητήσεις και πρόκειται περισσότερο για το συναισθηματικό κομμάτι παρά για μια μακροχρόνια συνεργασία. Αυτό θα σήμαινε πολλά για μένα. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι, αλλά ας μην πούμε ονόματα τώρα, για να μην βιαστώ. Αν γίνει καν… Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες συνομιλίες». Οι φράσεις του οδήγησαν αμέσως τις σκέψεις όλων στη Μόνικα Σέλες.

Ο Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει ότι η κάτοχος εννέα Grand Slam τίτλων υπήρξε για εκείνον πηγή έμπνευσης από τα παιδικά του χρόνια. «Είχα τη Μόνικα στο μυαλό μου όταν μεγάλωνα στη Σερβία σχεδόν κάθε μέρα, γιατί η Γελένα Γκένσιτς, η "μητέρα" μου στο τένις όπως συνηθίζω να τη λέω, δούλεψε με τη Μόνικα όταν ήταν μικρή», είχε πει στο Australian Open 2024. «Οπότε άκουγα συνέχεια για τη Μόνικα: η Μόνικα αυτό, η Μόνικα εκείνο, η Μόνικα τρώει αυτό, κοιμάται τόσες ώρες, προπονείται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, η Μόνικα ήταν σίγουρα μία από τα παιδικά μου είδωλα και ηρωίδες, και την θαύμαζα πάρα πολύ»

Και φέτος στη Μελβούρνη είχε μιλήσει για την άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε περίπτωση να δουλέψει με γυναίκα, αντί για τον Άντι Μάρεϊ: «Η μόνη γυναίκα με την οποία θα μπορούσα να με φανταστώ να συνεργάζομαι είναι η Μόνικα Σέλες. Είναι σαν μέντοράς μου εδώ και χρόνια. Σε δύσκολες στιγμές –όταν είχα τραυματισμούς ή μετά τον αποκλεισμό μου στις ΗΠΑ– πάντα επικοινωνούσε μαζί μου, με στήριζε και μου έδινε συμβουλές».

Ξεκαθάρισε, πάντως, χθες ότι δεν ψάχνει για full-time προπονητή: «Ειλικρινά, δεν το επιδιώκω. Είμαι σε ένα στάδιο της καριέρας μου όπου δεν νιώθω την ανάγκη να έχω κάποιον δίπλα μου 24/7 όλο το χρόνο. Το πρόγραμμά μου έχει αναθεωρηθεί και έχει μειωθεί σημαντικά. Είναι δύσκολο να ζητήσω από κάποιον να δεσμευτεί πλήρως όταν παίζω ίσως δύο τουρνουά σε δύο ή τρεις μήνες. Στο άθλημα μας, αυτό είναι περίπλοκο για έναν προπονητή. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο τώρα, αλλά θα μου άρεσε να έχω δίπλα μου κάποια μεγάλα ονόματα για ένα ή δύο τουρνουά – όπως με τον Άντι (Μάρεϊ) νωρίτερα φέτος. Είμαι ανοιχτός σε αυτό. Θα δούμε – μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι».