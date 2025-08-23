Φονσέκα: «Θα παίξω στο Davis Cup στην Αθήνα»

Ο Ζοάο Φονσέκα, το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις, σκοπεύει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση Ελλάδα-Βραζιλία στην Αθήνα (13-14/9) για το World Group I του Davis Cup!

«Ναι, θα παίξω στην Ελλάδα», είπε ο 19χρονος Βραζιλιάνος (Νο.44) σε συνέντευξη τύπου εν όψει του US Open (24/8-7/9). «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι 100% σίγουρος, αλλά θα έλεγα 95%!».

Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αγωνιστεί στο tie, οπότε αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η μονομαχία τους (τη δεύτερη μέρα) που μπορεί να κρίνει και το αποτέλεσμα!

Oι αγώνες θα γίνουν στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης και το κεντρικό γήπεδο, χωρητικότητας 8.000 θεατών, θα φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες τένις για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, όταν πραγματοποιήθηκε το τελευταίο Challenger της Αθήνας.

Όποια ομάδα επικρατήσει θα μπει στους qualifiers, που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup 2026.

Πέρα από τον Φονσέκα, πάντως, η Βραζιλία έχει στη διάθεσή της τον Τιάγκο Σάιμπουτς Βιλντ και τους έμπειρους διπλίστες Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος, βέβαια, ετοιμάζεται προς το παρόν για την πρεμιέρα του στο US Open, όπου θα αναμετρηθεί με τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς. Μετά το Davis Cup, θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο Laver Cup στο Σαν Φρανσίσκο.