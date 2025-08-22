Με Σαμπαλένκα και Τζόκοβιτς η πρώτη μέρα στη Νέα Υόρκη

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του US Open και ήδη ξέρουμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στα δύο μεγαλύτερα γήπεδα της διοργάνωσης.

Την Κυριακή (24/8), λοιπόν, θα ξεκινήσουν την πορεία τους οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Νόβακ Τζόκοβιτς, που θα τεθούν αντιμέτωποι με Ρεμπέκα Μασαρόβα και Λέρνερ Τιέν αντίστοιχα.

Μπαίνει, δηλαδή, στο court ένα μέρος από το «βαρύ» κάτω μέρος του ταμπλό των ανδρών, στο οποίο βρίσκονται και οι Τέιλορ Φριτζ, Μπεν Σέλτον και Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Κάρλος Αλκαράθ, όμως, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα (25/8).

Όπως φαίνεται, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που είναι στο πάνω μέρος του ταμπλό με τον Γιάνικ Σίνερ, θα παίξει με τον Αλεξάντρ Μιλέρ τη Δευτέρα ή την Τρίτη (26/8).

Το ίδιος ισχύει και για τη Μαρία Σάκκαρη, που κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό των γυναικών, όπου δεσπόζει η παρουσία της Ίγκα Σβιόντεκ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8) στα δύο μεγάλα courts:

Arthur Ashe (19.00)

Σέλτον-qualifier/lucky loser

Σαμπαλένκα-Μασαρόβα

(όχι πριν τις 02.00)

Τζόκοβιτς-Τιέν

Πεγκούλα-Σερίφ

Louis Armstrong (18.00)

Ραντουκάνου-qualifier

Νάβα-Φριτζ

(όχι πριν τις 02.00)

Qualifier-Παολίνι

Μεντβέντεφ-Μπονζί