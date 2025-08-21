Ιβανίσεβιτς: «Λυπάμαι για τον Τσιτσιπά»

Λίγες εβδομάδες μετά το φινάλε της συνεργασίας του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς μίλησε για τον Έλληνα τενίστα, με αφορμή την παρουσία του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Ο θρυλικός Κροάτης, που προπόνησε νεαρούς αθλητές, δεν απέφυγε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τον Τσιτσιπά και τις προηγούμενες δηλώσεις του για εκείνον.

Όταν του επισημάνθηκε αστειευόμενα από δημοσιογράφο του N1BiH ότι βρίσκεται σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Έλληνα, ο Ιβανίσεβιτς απάντησε: «Δεν είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να είναι κάποιος σε καλύτερη κατάσταση. Λυπάμαι για εκείνον, νομίζω τα έχω πει όλα. Είναι εξαιρετικός τενίστας που περνάει κρίση, περισσότερο ψυχολογική παρά σωματική. Εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει εκεί που ήταν. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν έχει ξεχάσει να παίζει τένις – αυτό δεν ξεχνιέται. Πριν τρεις μήνες ήταν Νο.8 στον κόσμο. Τώρα ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος».

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία τους κράτησε λιγότερο από δύο μήνες, διάστημα κατά το οποίο ο Τσιτσιπάς γνώρισε πρόωρους αποκλεισμούς στο Χάλε και στο Wimbledon.