Με Μαρία στον πρώτο γύρο η Σάκκαρη

Με την Τατιάνα Μαρία θα αναμετρηθεί η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο US Open.

Η 38χρονη Γερμανίδα, φετινή νικήτρια στο Queen's, βρίσκεται στο Νο.43 του κόσμου και απέναντι στη Μαρία (Νο.62) έχει δύο νίκες και δύο ήττες.

Είχαν, μάλιστα, συναντηθεί και πριν από τρία χρόνια στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης, όπου η 30χρονη Ελληνίδα είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.

Όποια παίκτρια... κάνει το 3-2, θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα και λογικά ακολουθούν Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, Αμάντα Ανισιμόβα (φάση «16»), Ίγκα Σβιόντεκ (προημιτελικά).

Η φορμαρισμένη Πολωνή έχει στη δική της πλευρά την Κόκο Γκοφ, την οποία μπορεί να συναντήσει στα ημιτελικά. Πιθανή αντίπαλος της Κόκο στα προημιτελικά, πάντως, είναι η Μάντισον Κις.

Η επικεφαλής του ταμπλό και κάτοχος του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα έχει μαζί της τις Έλενα Ριμπάκινα, Τζάσμιν Παολίνι, Τζέσικα Πεγκούλα και Μίρα Αντρέεβα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (24/8).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σαμπαλένκα-Παολίνι

Πεγκούλα-Αντρέεβα

Κις-Γκοφ

Ανισιμόβα-Σβιόντεκ

Πιθανή φάση «16»

Σαμπαλένκα-Τάουσον

Ριμπάκινα-Παολίνι

Πεγκούλα-Μπέντσιτς

Ναβάρο-Αντρέεβα

Κις-Μούχοβα

Κασάτκινα-Γκοφ

Ανισιμόβα-Σβιτολίνα

Αλεξαντρόβα-Σβιόντεκ