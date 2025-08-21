Η κλήρωση του Τσιτσιπά στη Νέα Υόρκη

Ο 28χρονος Γάλλος βρίσκεται στο Νο.38 της παγκόσμιας κατάταξης και ο Στέφανος (Νο.28) τον έχει νικήσει και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους.
Αν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει με τον νικητή του ματς Άλτμαϊερ-Μετζέντοβιτς, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλός του στον τρίτο γύρο είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ. Όποιος περάσει στους «16», λογικά θα βρει τον Καρέν Χατσάνοφ και ενδεχομένως να ακολουθήσουν ο Σάσα Ζβέρεφ και ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ.
Ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο.2), που ξεκινάει κόντρα στον Ράιλι Οπέλκα, έχει στο δικό του τέταρτο τον Μπεν Σέλτον και μπορεί να συναντήσει στα ημιτελικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Αν ο νεαρός Ισπανός φύγει με τον τίτλο για δεύτερη φορά, θα επιστρέψει και στην κορυφή του κόσμου.
Από τη διοργάνωση, που ξεκινάει την Κυριακή (24/8), αποσύρθηκαν την τελευταία στιγμή οι Αρτούρ Φις, Νικ Κύργιος και Κέι Νισικόρι.
Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)
Σίνερ-Ντρέιπερ
Ζβέρεφ-Ντε Μινόρ
Τζόκοβιτς-Φριτζ
Σέλτον-Αλκαράθ
Πιθανή φάση «16»
Σίνερ-Πολ
Μουζέτι-Ντρέιπερ
Ζβέρεφ-Ρούμπλεφ
Χατσάνοφ-Ντε Μινόρ
Τζόκοβιτς-Ρούνε
Μένσικ-Φριτζ
Σέλτον-Ρουντ
Μεντβέντεφ-Αλκαράθ
The men's singles draw for the US Open is set! 🧐— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
Top half: pic.twitter.com/BgAkOqhTLC