Η κλήρωση του Τσιτσιπά στη Νέα Υόρκη

Τον Αλεξάντρ Μιλέρ θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο US Open.

Ο 28χρονος Γάλλος βρίσκεται στο Νο.38 της παγκόσμιας κατάταξης και ο Στέφανος (Νο.28) τον έχει νικήσει και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους.

Αν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει με τον νικητή του ματς Άλτμαϊερ-Μετζέντοβιτς, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλός του στον τρίτο γύρο είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ. Όποιος περάσει στους «16», λογικά θα βρει τον Καρέν Χατσάνοφ και ενδεχομένως να ακολουθήσουν ο Σάσα Ζβέρεφ και ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο.2), που ξεκινάει κόντρα στον Ράιλι Οπέλκα, έχει στο δικό του τέταρτο τον Μπεν Σέλτον και μπορεί να συναντήσει στα ημιτελικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Αν ο νεαρός Ισπανός φύγει με τον τίτλο για δεύτερη φορά, θα επιστρέψει και στην κορυφή του κόσμου.

Από τη διοργάνωση, που ξεκινάει την Κυριακή (24/8), αποσύρθηκαν την τελευταία στιγμή οι Αρτούρ Φις, Νικ Κύργιος και Κέι Νισικόρι.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σίνερ-Ντρέιπερ

Ζβέρεφ-Ντε Μινόρ

Τζόκοβιτς-Φριτζ

Σέλτον-Αλκαράθ

Πιθανή φάση «16»

Σίνερ-Πολ

Μουζέτι-Ντρέιπερ

Ζβέρεφ-Ρούμπλεφ

Χατσάνοφ-Ντε Μινόρ

Τζόκοβιτς-Ρούνε

Μένσικ-Φριτζ

Σέλτον-Ρουντ

Μεντβέντεφ-Αλκαράθ