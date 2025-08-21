Πρώτη στέψη στη Νέα Υόρκη! (vid)

Πολύς ντόρος έγινε για το φετινό (διήμερο) μεικτό διπλό του US Open, με το νέο format και τη συμμετοχή μεγάλων αστεριών του παγκοσμίου τένις.

Έπαιξαν σπουδαία ονόματα του μονού, όπως οι Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Σάσα Ζβέρεφ, Ίγκα Σβιόντεκ και Ναόμι Οσάκα, όμως τελικά αυτοί που σήκωσαν το τρόπαιο ήταν σπεσιαλίστες του διπλού!

Ο λόγος για τους Σάρα Εράνι/Αντρέα Βαβασόρι, που νίκησαν στον τελικό τους Ίγκα Σβιόντεκ/Κάσπερ Ρουντ με 6-3, 5-7, 10-6 στο μοναδικό ματς όπου έχασαν σετ και υπερασπίστηκαν τον περσινό τίτλο τους!

«Θέλω να ευχαριστήσω τον συμπαίκτη μου, κάνουμε κάτι εκπληκτικό αυτά τα δύο χρόνια», είπε ο Βαβασόρι κατά την τελετή απονομής του τροπαίου. «Πρέπει να σε ευχαριστήσω για την ενέργεια που βάζεις μέσα στο γήπεδο. Είναι απίστευτο για μένα να παίζω μαζί σου, σε ευχαριστώ».

«Αντρέα, είσαι πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ καλός, απολαμβάνω τόσο πολύ να παίζω μαζί σου», είπε η Εράνι. «Είναι χαρά μου να είμαι στο πλευρό σου. Είναι πάντα τόσο ξεχωριστό. Μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές που είναι αξέχαστες, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενη που τις μοιράζομαι μαζί σου».

Η Σβιόντεκ, που ξεκίνησε την πορεία της στο μεικτό λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Σινσινάτι, ανέφερε: «Συγχαρητήρια στη Σάρα και τον Αντρέα, το αξίζετε απόλυτα. Αποδείξατε ότι, μάλλον, οι παίκτες των μικτών διπλών είναι πιο έξυπνοι τακτικά από τους μονό παίκτες, αλλά παλέψαμε μέχρι το τέλος. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε ανταγωνιστικό και ήταν χαρά μου που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί σας. Ελπίζω να το απολαύσετε και καλή επιτυχία στα διπλά»

«Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τη Σάρα και τον Αντρέα, το αξίζετε», είπε ο Ρουντ. «Υπήρχε, φαντάζομαι, λίγη πίεση σε εσάς καθώς μπαίνατε ως φαβορί και ανταποκριθήκατε. Παίξατε καταπληκτικά, οπότε το αξίζετε απόλυτα· απολαύστε το και επίσης καλή επιτυχία στα διπλά».

Εράνι και Βαβασόρι νίκησαν στα ημιτελικά τους Ντανιέλ Κόλινς/Κρις Χάρισον με 4-2, 4-2, ενώ Ίγκα και Κάσπερ άφησαν εκτός τους Τζέσικα Πεγκούλα/Τζακ Ντρέιπερ με 3-5, 5-3, 10-8.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιταλικό δίδυμο μοιράστηκε 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ πέρυσι το χρηματικό έπαθλο για τους νικητές ήταν 200.000 και η προσπάθεια σαφώς μεγαλύτερη!

Tώρα τα βλέμματα θα στραφούν στο μονό, του οποίου η κλήρωση θα γίνει απόψε στις 19.00. Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την προσεχή Κυριακή (24/8).