Δεύτερος συνεχόμενος προημιτελικός στην Κρήτη για τον Ξυλά!

O Γιάννης Ξυλάς προκρίθηκε σε προημιτελικό τουρνουά Challenger για δεύτερη σερί φορά!

Ο 24χρονος τενίστας λύγισε τον Βρετανό Στιούαρτ Πάρκερ (Νο.454) με 4-6, 6-4, 6-2 και πέρασε στην οκτάδα του Crete Challenger στο Lyttos Beach, όπως συνέβη και στη διοργάνωση της περασμένης εβδομάδας!

O Ξυλάς, Νο.796 στον κόσμο, που θα βελτιώσει κι άλλο το career high του μετά και από αυτή τη νέα επιτυχία, θα παίξει αύριο (21/8) με τον Νταν Αντέντ, που τον είχε νικήσει στα προημιτελικά της Κρήτης την περασμένη εβδομάδα. Ο 28χρονος Γάλλος (Νο.286), μάλιστα, ήταν και φιναλίστ του τουρνουά.

Στους «8» πέρασε και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, που άφησε εκτός τον Ταϊλανδό Μάξιμους Τζόουνς με 7-6(2), 5-7, 6-0 και θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ματς Χοδάρ-Πουλέν. Ο 20χρονος τενίστας (Νο.317) θα παίξει για τρίτη φορά φέτος σε οκτάδα Challenger.