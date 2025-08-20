Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός με προβληματική εικόνα στο Γουίνστον Σάιλεμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε μια απροσδόκητα εύκολη ήττα στον δεύτερο γύρο του Winston-Salem Open, χάνοντας με 6-3, 6-2 από τον 23χρονο Κινέζο Μπου Ινσακέτε.

Ο Έλληνας τενίστας πλήρωσε ακριβά τα 33 αβίαστα λάθη του, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει πρόωρα το τουρνουά των 250 βαθμών.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε στο court με διάθεση να βρει ρυθμό και αυτοπεποίθηση ενόψει του US Open, όμως η εμφάνισή του κάθε άλλο παρά καθησυχαστική ήταν. Αν και σημείωσε 25 winners και έδειξε κατά διαστήματα την ποιότητά του, τα λάθη του ήταν τόσα πολλά που κάλυψαν κάθε θετικό στοιχείο. Στο πρώτο σετ κατέγραψε 18 αβίαστα λάθη, χαρίζοντας ουσιαστικά το 6-3 στον αντίπαλό του.

Η εικόνα δεν βελτιώθηκε στο δεύτερο σετ. Ένα γρήγορο break έφερε τον Ινσακέτε μπροστά με 3-0 και ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε ποτέ να ανατρέψει την κατάσταση, παρά την προσωρινή μείωση σε 4-2. Ο Κινέζος, με ψυχραιμία και απλό παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Στέφανου και «σφράγισε» τη νίκη με 6-2.

Η συγκεκριμένη ήττα δημιουργεί ερωτήματα για την αγωνιστική ετοιμότητα του Έλληνα τενίστα λίγες ημέρες πριν από το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.

Η αστάθεια και η έλλειψη καθαρού μυαλού στα κρίσιμα σημεία είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα, αν θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στη Νέα Υόρκη.