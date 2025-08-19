Τσιτσιπάς: «Να χτίσω αυτοπεποίθηση πριν το US Open» (vid)

Στο Winston-Salem Open θα κάνει την τελευταία του πρόβα πριν από το US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα να τονίζει ότι το 250άρι τουρνουά μπορεί να τον βοηθήσει να αποκτήσει ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

«Πάντα άκουγα γι' αυτό το τουρνουά στο παρελθόν οπότε το νιώθω οικείο. Ανυπομονώ γι' αυτή την εβδομάδα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μένα να δοκιμάσω καινούργια πράγματα στο court και είναι καλό να έχω ένα τουρνουά πριν το US Open. Ελπίζω να παίξω πολλούς αγώνες και να χτίσω αυτοπεποίθηση», σημείωσε ο Τσιτσιπάς και πρόσθεσε,

«Προσπαθώ να μένω στις ρουτίνες μου, να κάνω τη δουλειά. Κάνω όλες τις απαραίτητες ρουτίνες, προπονούμαι σκληρά, προσπαθώ να μην υπερφορτώνω τον εαυτό μου πριν το μεγάλο τουρνουά. Είναι σημαντικό να κρατάς το μυαλό σου σε τάξη και να είσαι ανοιχτός σε διορθώσεις πριν ξεκινήσει το τουρνουά».

Αναφορικά με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του τουρνουά του Wake Forest University υπογράμμισε: «Προπονούμαι εδώ και μερικές μέρες εδώ και η υγρασία είναι πολλή υψηλή - κάνει και ζέστη. Αυτό θα είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παίκτες αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία στο να διαχειριστούμε αυτό το κλίμα και παράλληλα να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο αλλά νιώθω ότι αν βρεθεί η ισορροπία για να είσαι μέσα σε κάθε πόντο, τότε θα δημιουργηθούν και πολλές ευκαιρίες»

Ο Τσιτσιπάς θα κάνει το ντεμπούτο του στο Winston-Salem τα ξημερώματα Τετάρτης (01:30 ώρα Ελλάδας), απέναντι στον Κινέζο Yunchaokete Bu, σε ένα ματς που θα είναι και η πρώτη τους αναμέτρηση στο tour.