Μικρή άνοδος για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη κέρδισαν από μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο Νο.28 του κόσμου και θα είναι seeded στο US Open (24/8-7/9), κάτι που σημαίνει ότι για δύο γύρους αποφεύγει παίκτες από το Top 32.

Κατά τα άλλα, ο Κάρλος Αλκαράθ μείωσε τη διαφορά του από τον Γιάνικ Σίνερ και αρχίζει να «βλέπει» πιο καθαρά το Νο.1 του κόσμου. Αν, μάλιστα, κατακτήσει τον τίτλο στη Νέα Υόρκη, θα επιστρέψει στην κορυφή, ό,τι και αν κάνει ο μεγάλος αντίπαλός του.

Ο Σίνερ, από την πλευρά του, θα μείνει εκεί αν πραγματοποιήσει καλύτερη πορεία από τον Κάρλος στην αμερικανική πόλη. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στην πρώτη δεκάδα επέστρεψε ο Καρέν Χατσάνοφ.

Στις γυναίκες, η Σάκκαρη είναι πλέον στο Νο.64 και, όπως και ο Τσιτσιπάς, δεν υπερασπίζεται βαθμούς στη Νέα Υόρκη.

Σε ό,τι αφορά το Top 10, η νικήτρια του Σινσινάτι Ίγκα Σβιόντεκ σκαρφάλωσε στο Νο.2 του κόσμου και αυτή θα είναι και η θέση της στο ταμπλό του US Open.