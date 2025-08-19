Ασταμάτητη Σβιόντεκ: Κατέκτησε και το τουρνουά του Σινσινάτι

Η Ίγκα Σβιόντεκ έχει πάρει τα πάνω της και λίγο καιρό μετά το Wimbledon κατέκτησε έναν ακόμα σπουδαίο τίτλο, στο Σινσινάτι.

Η Τζάσμιν Παολίνι έκανε ό,τι μπορούσε στον τελικό και της έβαλε αρκετά δύσκολα, η Ίγκα Σβιόντεκ όμως είναι ασταμάτητη αυτή την περίοδο και επικράτησε της Ιταλίδας με 7-5, 6-4, για να κάνει δικό της και το Σινσινάτι.

Στο 1ο σετ βρέθηκε πίσω με 0-3 η 24χρονη Πολωνή, που κέρδισε όμως τα 5 επόμενα games και αποκατέστησε την τάξη. Η Παολίνι αντιστάθηκε και ισοφάρισε σε 5-5, σβήνοντας και set point στο 10ο game, όμως η Σβιόντεκ έκανε νέο break στο 11ο game και τελικά πήρε το σετ με 7-5.

Και στο 2ο σετ έβγαλε σθεναρή αντίσταση η Παολίνι, η οποία επέστρεψε 2 φορές από break πίσω. Η Σβιόντεκ έκανε και 3ο break και πέρασε ξανά μπροστά στο 4-3, με την Παολίνι να έχει διπλή ευκαιρία για το 4-4 στο επόμενο game.

Αυτή τη φορά η Σβιόντεκ της αρνήθηκε το break, πήρε 4 σερί πόντους μετά το 15-40 και έκανε το 5-3. Χωρίς ίχνος πίεσης και άγχους, η Πολωνή έκλεισε το ματς στο σερβίς της στο 10ο game και «κλείδωσε» την 1η κούπα της στο Σινσινάτι.

Δεν έκανε καλό πρώτο εξάμηνο το 2025 η Σβιόντεκ, η οποία όμως έχει βρει τον εαυτό της και έχει κερδίσει 2 μεγάλους τίτλους αυτό το καλοκαίρι, το Wimbledon και το Σινσινάτι, ενώ ήταν και φιναλίστ στο Bad Homburg λίγο πριν το Wimbledon.

Αυτός ήταν ο 11ος τίτλος της σε 1000άρι (11-2) και ο 24ος συνολικά στην καριέρα της (24-5).

Θα επιστρέψει στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ πλέον πλησιάζει στους 500 μόλις βαθμούς την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Race, που σημαίνει ότι μπορεί να απέχει ακόμα πολύ από το Νο1 (περίπου 3.300 βαθμούς), αλλά έχει πολύ καλές πιθανότητες να διεκδικήσει το Year-end No1.