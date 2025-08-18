Σίνερ και Αλκαράθ για ένα ακόμα σόου!

Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζονται να ξεσηκώσουν το Σινσινάτι με την τέταρτη σερί μονομαχία τους σε μεγάλο τελικό!

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο έδωσαν τρομερή λάμψη στη Ρώμη, το Roland Garros και το Wimbledon, oπότε ο κόσμος του τένις περιμένει να δει κάτι μοναδικό και στο Οχάιο!

Ο Κάρλος ήταν αυτός που κέρδισε τους δύο πρώτους τελικούς, φτάνοντας στις πέντε σερί νίκες επί του Γιάνικ, όμως ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο πήρε τη ρεβάνς στο Λονδίνο και κατέκτησε τον τέταρτο major τίτλο του.

Η αλήθεια είναι ότι ο 24χρονος Ιταλός, κάτοχος του τροπαίου, δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και δεν έχει χάσει ούτε σετ στο Σινσινάτι, όμως ο Αλκαράθ είχε δυσκολότερο μονοπάτι και πέρασε τα δύο δυνατά τεστ κόντρα σε Αντρέι Ρούμπλεφ και Σάσα Ζβέρεφ.

Ο νεαρός Ισπανός, άλλωστε, ξέρει πώς να ανεβάζει το επίπεδό του στα τελικά στάδια μιας διοργάνωσης και δεν είναι τυχαίο ότι στα 22 του χρόνια έχει ήδη 21 τίτλους, πέντε από τους οποίους ήρθαν φέτος!

Ξέρει, επίσης, ότι αν κατακτήσει και αυτό το τρόπαιο, θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιστροφής στο Νο.1 του κόσμου στο τέλος της σεζόν, καθώς ήδη βρίσκεται στην κορυφή του Race.

Απέναντί του, βέβαια, δεν θα βρει μόνο τον μεγαλύτερό του αντίπαλο, αλλά και έναν παίκτη που μετράει 26 συνεχόμενες σε σκληρές επιφάνειες! Στο head to head, πάντως, ο Κάρλος προηγείται με 8-5.

Ο αγώνας αυτός θα αρχίσει στις 22.00 (Cosmote Sport 6), ενώ στη 01.00 (Novasports 6) θα γίνει ο τελικός των γυναικών ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Τζάσμιν Ποαλίνι.

Εδώ τα πράγματα είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα, με τη φορμαρισμένη Πολωνή (Νο.3) να ψάχνει την έκτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες με την 29χρονη Ιταλίδα (Νο.9).

Αν, μάλιστα, η Ίγκα πάρει τον τίτλο, τότε θα ανεβεί στο Νο.2 του κόσμου και αυτή θα είναι και η θέση της στο ταμπλό του US Open (24/8).