Η κλήρωση του μεικτού διπλού στη Νέα Υόρκη

Το... αστεράτο μεικτό διπλό του US Open ξεκινάει αύριο (19/8) στη Νέα Υόρκη και υπάρχουν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Έμα Ναβάρο και Τζάσμιν Παολίνι απέσυραν τις συμμετοχές τους και έτσι Γιάνικ Σίνερ και Λορέντζο Μουζέτι έχουν νέες παρτενέρ: τις Κατερίνα Σινιάκοβα και Κέιτι Μακνάλι αντίστοιχα!

Το περίεργο, βέβαια, είναι ότι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο παραμένει στο ταμπλό, παρά την αποψινή παρουσία του στον τελικό του Σινσινάτι, όπως και ο έτερος φιναλίστ Κάρλος Αλκαράθ, που θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Έμα Ραντουκάνου.

Στη διοργάνωση παραμένει ο Σάσα Ζβέρεφ, παρά τα σωματικά του προβλήματα στον ημιτελικό του Cincnnati Open, αλλά και η Ίγκα Σβιόντεκ, φιναλίστ του τουρνουά στο Οχάιο.

Ο Τζαν Ντρέιπερ, τέλος, αρχικά ήταν να παίξει με την Τσινγούεν Ζενγκ, στη συνέχεια δηλώθηκε με την Πάουλα Μπαδόσα (που ήταν να συνεργαστεί με τον πρώην σύντροφό της Στέφανο Τσιτσιπά), αλλά με τις δύο παίκτριες να αποσύρονται λόγω τραυματισμού από το event, κατέληξε με την Τζέσικα Πεγκούλα.

