Σβιόντεκ: Στον τελικό του Σινσινάτι μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες

Η Ίγκα Σβιόντεκ τα κατάφερε στην τρίτη της συνεχόμενη παρουσία στα ημιτελικά του Cincinnati Open και αυτή τη φορά δεν άφησε την ευκαιρία να χαθεί. Με σπουδαία εμφάνιση επικράτησε της Ελένα Ριμπάκινα με 7-5, 6-3 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του αμερικανικού Masters.

Η Πολωνή, που προέρχεται από την κατάκτηση του Γουίμπλεντον, επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση. Παρότι βρέθηκε πίσω με 3-5 στο πρώτο σετ, αντέδρασε εντυπωσιακά και κατέκτησε πέντε συνεχόμενα γκέιμ, γυρίζοντας το ματς. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 4-1, όμως η Ριμπάκινα έδειξε αντίσταση, σβήνοντας τρία μπρέικ πόιντ και δύο ματς πόιντ. Ωστόσο, η Σβιόντεκ παρέμεινε ψύχραιμη στο κρίσιμο σημείο και "σφράγισε" τη νίκη στο δικό της σερβίς.

Αυτή ήταν η 6η επικράτησή της απέναντι στη Ρωσο-Καζάκα τενίστρια σε δέκα αναμετρήσεις (6-4). Παράλληλα, η Σβιόντεκ προκρίθηκε στον 29ο τελικό της καριέρας της, διεκδικώντας τον 24ο τίτλο της συνολικά και τον 11ο σε τουρνουά επιπέδου Masters 1000 (έχει ρεκόρ 10-2 σε προηγούμενους τελικούς).

Στη φετινή σεζόν, αυτός θα είναι ο τρίτος της τελικός, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα που την είχε αφήσει χωρίς παρουσία σε τίτλους στο πρώτο εξάμηνο.

Αν κατακτήσει το τρόπαιο στο Σινσινάτι, θα επιστρέψει και στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω την Κόκο Γκοφ. Αντίπαλός της θα προκύψει από τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στη Γιασμίν Παολίνι και τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα, με την Πολωνή να έχει θετικό head-to-head και με τις δύο.