Aλκαράθ εναντίον Σίνερ και στο Σινσινάτι!

O Κάρλος Αλκαράθ υπέταξε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 σετ κι έτσι θα έχουμε ακόμα έναν τελικό μεταξύ του Ισπανού και του Σίνερ στο Σινσινάτι!

Είναι το πρώτο τουρνουά και για τους δύο μετά το Wimbledon και τον τελικό που έπαιξαν εκεί, με τους Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ να επιβεβαιώνουν και στο Σινσινάτι ότι αυτή την περίοδο κανείς άλλος δεν μπορεί να τους σταματήσει!

Μετά τον Σίνερ, που βεβαίως ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί στον δικό του ημιτελικό, την παρουσία του στον τελικό επιβεβαίωσε και ο Αλκαράθ, που επιβλήθηκε ενός λαβωμένου Ζβέρεφ με 6-4, 6-3.

Ο κάτοχος 5 Grand Slams τίτλων επέστρεψε από το 1-2, 0-40 στο 1ο σετ, βγαίνοντας από μια δύσκολη θέση, σε τριπλό break point του Ζβέρεφ. Κράτησε το σερβίς του και λίγο μετά απείλησε εκείνος για break, με τη διαφορά πως αξιοποίησε τη 2η ευκαιρία του και πέρασε μπροστά με 4-3.

Στο 2ο σετ οι δυο παίκτες αντάλλαξαν από ένα break στα δύο πρώτα games, αλλά ο Ζβέρεφ μετά το 3ο game πήρε ιατρικό τάιμ άουτ και φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στην πλάτη του. Μετά απ' αυτό, το προβάδισμα του Αλκαράθ ήταν ξεκάθαρο και ειδικά μετά το 2-3 ο Ισπανός κέρδισε 16 πόντους στη σειρά (!), για να φτάσει στο 6-3 με 4 συνεχόμενα love games.

Πανηγύρισε έτσι την 6η νίκη του κόντρα στον Ζβέρεφ σε 12 αναμετρήσεις (6-6) και προκρίθηκε στον 29ο τελικό της καριέρας του (21-7), 9ο σε Masters 1000 τουρνουά (7-1).

Θα βρει μπροστά του ξανά τον Σίνερ, από τον οποίο έχασε τον τίτλο στο Wimbledon, αλλά τον έχει κερδίσει σε άλλες 8 περιπτώσεις, σε 13 συνολικά αγώνες (8-5). Αξίζει να σημειωθεί πως από τότε που επέστρεψε στο tour o Ιταλός, έχουν συνυπάρξει σε 4 τουρνουά και ήταν και στα 4 το ζευγάρι του τελικού: στη Ρώμη, στο Roland Garros, στο Wimbledon και στο Σινσινάτι!