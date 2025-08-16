Σταμάτησε την Γκοφ και πέρασε στα ημιτελικά η Παολίνι (vids)

Φαίνεται ότι έχει ξαναβρεί τον εαυτό της στο Σινσινάτι η Τζάσμιν Παολίνι.

Η περσινή φιναλίστ σε Roland Garros και Wimbledon (Νο.9) έκανε την ανατροπή κόντρα στην Κόκο Γκοφ (Νο.2) και πήρε τη μεγάλη νίκη με 2-6, 6-4, 6-3, κλείνοντας θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Είναι η δεύτερη φορά τη φετινή διοργάνωση που περνάει σε τετράδα τουρνουά WTA 1000 και η τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες με τη νεαρή Αμερικανίδα μέσα στο 2025.

Ήταν, πάντως, ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, με 106 αβίαστα λάθη (62 από την Κόκο, 44 από την Τζάσμιν) και μόνο 29 winners (22 η Γκοφ, 7 η Παολίνι)!

Η επόμενη αντίπαλος της 29χρονης Ιταλίδας είναι η Βερόνικα Κουντερμετόβα, που άφησε εκτός με 6-1, 6-2 τη Βαρβάρα Γκρατσέβα.

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ίγκα Σβιόντεκ και Έλενα Ριμπάκινα. Μετά την ήττα της Γκοφ, αν η 24χρονη Πολωνή πάρει τον τίτλο στο Σινσινάτι, θα είναι Νο.2 στο ταμπλό του US Open.

Στους άνδρες, ο Σάσα Ζβέρεφ έβαλε φρένο στον Μπεν Σέλτον με 6-2, 6-2 και έκλεισε μεγάλο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά (17/8, 01.00).

Στο άλλο ματς της τετράδας θα αναμετρηθεί απόψε (22.00) Γιάνικ Σίνερ, που έγινε σήμερα 24 ετών, και ο Τερένς Ατμάν.