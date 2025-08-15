Καταιγιστική η Ριμπάκινα, άφησε εκτός ημιτελικών του Σινσινάτι τη Σαμπαλένκα (vid)

Η 26χρονη Καζάκα, Νο.10 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν ασταμάτητη, διατηρώντας ακέραιο το σερβίς της και σώζοντας και τα 5 break points που αντιμετώπισε.
Με δύο break στο πρώτο σετ και ακόμη ένα στο δεύτερο, εξασφάλισε μια καθαρή και εμφατική πρόκριση.
Η νίκη αυτή είναι η μεγαλύτερή της για το 2025, ενώ είχε να κερδίσει τη Σαμπαλένκα από τον Νοέμβριο του 2024 στα WTA Finals. Με την επικράτησή της, εκθρόνισε τη Λευκορωσίδα από το Cincinnati, όπου ήταν η υπερασπίστρια του τίτλου και Νο.1 στον κόσμο.
Στα ημιτελικά, η Ριμπάκινα θα βρει απέναντί της την Ίγκα Σουιάτεκ, σε μια απαιτητική αναμέτρηση για θέση στον τελικό.