Καταιγιστική η Ριμπάκινα, άφησε εκτός ημιτελικών του Σινσινάτι τη Σαμπαλένκα (vid)

Η Ελένα Ριμπάκινα σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της στη σεζόν, επικρατώντας με 6-1, 6-4 της Αρίνα Σαμπαλένκα και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά του Cincinnati Open.

Η 26χρονη Καζάκα, Νο.10 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν ασταμάτητη, διατηρώντας ακέραιο το σερβίς της και σώζοντας και τα 5 break points που αντιμετώπισε.

Με δύο break στο πρώτο σετ και ακόμη ένα στο δεύτερο, εξασφάλισε μια καθαρή και εμφατική πρόκριση.

That was a Rybakina MASTERCLASS 🤩



Elena Rybakina knocks out defending champion Sabalenka 6-1, 6-4.#CincyTennis pic.twitter.com/J03v3ncKUR — wta (@WTA) August 15, 2025

Η νίκη αυτή είναι η μεγαλύτερή της για το 2025, ενώ είχε να κερδίσει τη Σαμπαλένκα από τον Νοέμβριο του 2024 στα WTA Finals. Με την επικράτησή της, εκθρόνισε τη Λευκορωσίδα από το Cincinnati, όπου ήταν η υπερασπίστρια του τίτλου και Νο.1 στον κόσμο.

Στα ημιτελικά, η Ριμπάκινα θα βρει απέναντί της την Ίγκα Σουιάτεκ, σε μια απαιτητική αναμέτρηση για θέση στον τελικό.