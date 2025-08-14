Συνέτριψε τον Αλιασίμ ο Σίνερ (vid)

Δύο βήματα μακριά από την υπεράσπιση του τίτλου του στο Σινσινάτι ο Γιάνικ Σίνερ,

Επιβλητικός για άλλη μια φορά ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, συνέτριψε με 6-0, 6-2 σε μόλις 71 λεπτά τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.28) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του ματς Ατμάν-Ρούνε.

Ο 24χρονος Ιταλός προκρίθηκε για 12η φορά σε τετράδα Masters και πλέον μετράει εννέα σερί νίκες στο Σινσινάτι. Τρέχει και ένα σερί 11 νικών στο tour, ενώ έχει κερδίσει τα 25 τελευταία ματς του σε σκληρή επιφάνεια!

Ο άλλος ημιτελικός του Cincinnati Open θα προκύψει από τις αναμετρήσεις Ζβέρεφ-Σέλτον ή Λεχέτσκα και Αλκαράθ-Ρούμπλεφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Κάρλος ψάχνει τον 12ο Masters ημιτελικό του!