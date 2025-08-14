Μπήκαν στην οκτάδα Αλκαράθ και Ζβέρεφ

Στην τελική ευθεία του μπαίνει το Cincinnati Open, που για τους περισσότερους παίκτες είναι η πρόβα τζενεράλε εν όψει US Upen (24/8).

Μεταξύ αυτών, ο Κάρλος, Αλκαράθ, που άφησε εκτός με 6-1, 6-4 τον Λούκα Νάρντι και έκλεισε ραντεβού στην οκτάδα με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, που απέκλεισε με 6-2, 6-3 τον Φρανσίσκο Κομεσάνια.

Μόλις στα 22 του χρόνια, ο Κάρλος θα αγωνιστεί στον 18ο Masters προημιτελικό του, ενώ μετράει 14 διαδοχικές νίκες σε τουρνουά αυτού του επιπέδου.

Στους «8» πέρασε και ο Σάσα Ζβέρεφ, που είδε τον Καρέν Χατσάνοφ να εγκαταλείπει την αναμέτρησή τους στο 7-5, 3-0. Ο 28χρονος θα μάθει απόψε το επόμενο αντίπαλό του, που θα προκύψει από το ματς Σέλτον-Λεχέτσκα.

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, από την πλευρά του, άφησε εκτός με 6-4, 6-3 τον Μπενζαμέν Μπονζί και πέφτει πάνω στον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Τερένς Ατμάν, τέλος, σταμάτησε τον Τέιλορ Φριτζ (Νο.4) με 3-6, 7-5, 6-3 και θα αναμετρηθεί με τον Χόλγκερ Ρούνε.

Στις γυναίκες τα πρώτα ζευγάρια που έχουν βγει είναι Σαμπαλένκα-Ριμπάκινα και Σβιόντεκ-Καλινσκάγια, ενώ τα άλλα ματς της οκτάδας θα προκύψουν από τους αγώνες Σάιντελ-Γκρατσέβα, Κουντερμετόβα-Λινέτ, Παολίνι-Κρεϊτσίκοβα και Μπροντζέτι-Γκοφ.