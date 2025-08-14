Ακάθεκτος ο Σίνερ

Ο Γιάνικ Σίνερ επικράτησε του αξιόμαχου Αντριάν Μαναρινό με 6-4, 7-6 (4) και πήρε την πρόκριση για την καλύτερη 8άδα του Cincinnati Open, παραμένοντας σε τροχιά υπεράσπισης τίτλου.

Έκανε νωρίς το break o Ιταλός και «ξέφυγε» με 3-1 στο 1ο σετ, στο οποίο δεν έχασε τον έλεγχο και τελικά έκλεισε στα 10 games.

Το 2ο σετ διακόπηκε όταν σέρβιρε στο 2-3, με τη βροχή μια να σταματάει και μια να ξεκινάει, με αποτέλεσμα η διακοπή να πλησιάσει τις 3 ώρες σε διάρκεια.

Στην επιστροφή τους στο γήπεδο ο Μαναρινό ήταν πολύ μαχητικός, έβγαλε μερικά πολύ εντυπωσιακά περάσματα και κοίταξε στα μάτια τον Σίνερ. O Ιταλός πίεσε στο 11ο game και πήρε το break, για να προηγηθεί με 6-5 και στη συνέχεια με 30-0 στο σερβίς του.

Δεν είχε πει ωστόσο την τελευταία του κουβέντα ο 37χρονος Γάλλος, που έβγαλε μερικές απίστευτες επιστροφές και με 4 πόντους στη σειρά έκανε το break back και έστειλε το σετ σε tie-break.

Ο Σίνερ εκεί έπρεπε να αποδείξει για ποιο λόγο είναι στο Νο1 και το έκανε, μένοντας ψύχραιμος και τελειώνοντας τελικά το ματς, επικρατώντας με 7-4.

Συνεχίζει έτσι την υπεράσπιση χωρίς χαμένο σετ, έστω και αν στα δύο τελευταία του παιχνίδια έπαιξε από ένα set point - με τον Ντιάλο είχε σώσει και set point.

Στα προημιτελικά ο πρωταθλητής του Wimbledon θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ και Μπενζαμέν Μπονζί.