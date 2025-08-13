Στα προημιτελικά η Σβιόντεκ, αποκλείστηκε η Πεγκούλα (vids)

Η Ίγκα Σβιόντεκ ξεπέρασε στα δύο σετ το εμπόδιο της Σοράνα Κιρστέα και προκρίθηκε στην οκτάδα του Σινσινάτι.

Η Νο.3 τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 35χρονης Ρουμάνας (Νο.54) με 6-4, 6-3 και θα παίξει στα προημιτελικά με Εκατερίνα Αλεξαντρόβα ή Άνα Καλίνσκαγια.

Σε ένα από τα ματς που διακόπηκαν χθες λόγω βροχής, η Μάγκντα Λνέτ (Νο.40) λύγισε την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.4) με 7-6(5), 3-6, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16», όπου περιμένει τη νικήτρια του ματς Τάουσον-Κουντερμετόβα.

Στους άνδρες, ο Σάσα Ζβέρεφ πήρε το... ένα γκέιμ που χρειαζόταν για να κλείσει τον αγώνα με τον Μπράντον Νακασίμα (6-4, 6-4) και θα παίξει στη φάση των «16» με τον Καρέν Χατσάνοφ.

Ο Χόλγκερ Ρούνε, τέλος, είναι ο πρώτος παίκτης που πέρασε στους «8», καθώς ο Φράνσις Τιάφοου εγκατέλειψε την αναμέτρησή τους στο 6-4, 3-1 λόγω προβλήματος στην πλάτη. Ο νεαρός Δανός θα περιμένει στην οκτάδα Τέιλορ Φριτζ ή Τερένς Ατμάν.