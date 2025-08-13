Οι ευχές του Τσιτσιπά για τα γενέθλια της μητέρας του

Εορταστικό διήμερο στην οικογένεια Τσιτσιπά, καθώς χθες είχε γενέθλια ο Στέφανος και σήμερα έχει η μαμά Τζούλια Σαλνικόβα!

«Συγχαρητήρια στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια», έγραψε στο Χ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι - με λίγο περισσότερo top spin».