Οι ευχές του Τσιτσιπά για τα γενέθλια της μητέρας του

«Συγχαρητήρια στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια», έγραψε στο Χ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι - με λίγο περισσότερo top spin».
Shoutout to the real MVP: Raised me, believed in me, and somehow forgave me for my teenage years.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 13, 2025
Happy birthday, Mom. ❤️ You’re everything I strive to be - with a bit more topspin. pic.twitter.com/kb5LYl08ix