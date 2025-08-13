Στους «8» της Χερσονήσου ο Ξυλάς! (vid)

Εξαιρετικός ο 24χρονος τενίστας (Νο.869) λύγισε τον 21χρονο Βρετανό (Νο.403) με 6-2, 7-5, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Τα κατάφερε, μάλιστα, παρότι ο αντίπαλός του σέρβιρε στο 4-5 του δεύτερου σετ και είχε και είχε και δύο σετ πόιντ!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τόρβετ μπήκε φέτος μέσω προκριματικών στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon και έφτασε ως τον δεύτερο γύρο όπου ηττήθηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ.
Το επόμενο εμπόδιο του Ξυλά, πάντως, είναι ακόμα πιο υψηλό, αφού θα παίξει στα προημιτελικά με τον Γάλλο Νταν Αντέντ, Νο.6 του ταμπλό και Νο.255 στον κόσμο, που νίκησε σε straight sets τον Αριστοτέλη Θάνο στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.
Δείτε το ματς πόιντ του πρωταθλητή Ελλάδας, που φάνηκε να ταλαιπωρείται από κράμπες στο φινάλε της αναμέτρησης.
Home-court advantage 🇬🇷— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 13, 2025
Wild card Ioannis Xilas defeats Tarvet 6-2, 7-5 to book a spot in his first Challenger quarterfinal in Hersonissos!#ATPChallenger pic.twitter.com/lKIsKdOapp