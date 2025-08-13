Στους «8» της Χερσονήσου ο Ξυλάς! (vid)

Σπουδαία νίκη επί του Όλιβερ Τάρβετ πέτυχε στην Χερσόνησο Γιάννης Ξυλάς και πέρασε στα προημιτελικά τουρνουά Challenger για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Εξαιρετικός ο 24χρονος τενίστας (Νο.869) λύγισε τον 21χρονο Βρετανό (Νο.403) με 6-2, 7-5, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Τα κατάφερε, μάλιστα, παρότι ο αντίπαλός του σέρβιρε στο 4-5 του δεύτερου σετ και είχε και είχε και δύο σετ πόιντ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τόρβετ μπήκε φέτος μέσω προκριματικών στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon και έφτασε ως τον δεύτερο γύρο όπου ηττήθηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Το επόμενο εμπόδιο του Ξυλά, πάντως, είναι ακόμα πιο υψηλό, αφού θα παίξει στα προημιτελικά με τον Γάλλο Νταν Αντέντ, Νο.6 του ταμπλό και Νο.255 στον κόσμο, που νίκησε σε straight sets τον Αριστοτέλη Θάνο στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Δείτε το ματς πόιντ του πρωταθλητή Ελλάδας, που φάνηκε να ταλαιπωρείται από κράμπες στο φινάλε της αναμέτρησης.