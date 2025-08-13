Τέλος στο ταξίδι του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι - Αποκλεισμός και στα διπλά

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι ολοκληρώθηκε, καθώς γνώρισε ήττα και στο αγώνισμα του διπλού.

Ο Έλληνας τενίστας, μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, ηττήθηκαν στον πρώτο γύρο από το Νο.8 ζευγάρι της διοργάνωσης, τους Ούγκο Νις και Εντουάρ Ροζέρ-Βασελάν, με 7-5, 7-5.

Το ματς ήταν ισορροπημένο, όμως δύο breaks, ένα σε κάθε σετ αποδείχθηκαν καθοριστικά για την εξέλιξη, χαρίζοντας τη νίκη στους Γάλλους και αφήνοντας εκτός συνέχειας το δίδυμο Τσιτσιπά/Νταρντέρι.

Έτσι, ο Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε οριστικά το Σινσινάτι, αφού το βράδυ της Τρίτης (12/8) είχε ηττηθεί και στο μονό από τον Μπενζαμίν Μπονζί.

Στο ταμπλό του μονού, ο Κάρλος Αλκαράθ πέτυχε την 50ή του νίκη για φέτος, επικρατώντας 6-4, 6-4 του Χαμάντ Μεντζέντοβιτς και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των “16”, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λούκα Νάρντι. Στις γυναίκες, η Κόκο Γκοφ προκρίθηκε χωρίς αγώνα, λόγω απόσυρσης της Νταϊάνα Γιαστρέμσκα εξαιτίας τραυματισμού.