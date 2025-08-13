Ήττα και στο διπλό για Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Σινσινάτι, καθώς έχασε και στην πρεμιέρα του στο διπλό της διοργάνωσης.

Ο 27χρονος Έλληνας και ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι ηττήθηκαν με 7-5, 7-5 από τους Ούγκο Νις (Μονακό)/Εντουάρ Ροζέρ Βασελέν (Γαλλία), που θα παίξουν στη συνέχεια με τους νικητές του ματς Μπάμπρι/Μίντλερ-Καμπράλ Μίντλερ.

Ο Στέφανος θα στρέψει τώρα το βλέμμα του στο Winston-Salem Open (ATP 250), το τελευταίο του τουρνουά πριν το US Open (24/8).

Στο μονό, ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το εμπόδιο του Χάμαντ Μετζέντοβιτς με 6-4, 6-4 και έφτασε στις 50 νίκες τη φετινή σεζόν! Είναι η τρίτη φορά που περνάει στη φάση των «16» της διοργάνωσης και θα βρει εκεί τον Ιταλό Λούκα Νάρντι, που που είδε τον Γιάκουμπ Μένσικ να εγκαταλείπει τον αγώνα τους στο 6-2, 2-1.

Στον τέταρτο γύρο πέρασε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που χρειάστηκε 3.5 ώρες για να λυγίσει τον Άλεξ Πόπιριν με 6-7(5), 7-6(5), 7-5. Ο Ρώσος θα παίξει τώρα με τον Αργεντινό Φρανσίσκο Κομεσάνια, που απέκλεισε με 6-7(4), 6-4, 7-5 τον Ράιλι Οπέλκα.

Στις γυναίκες, τέλος, η Κόκο Γκοφ προκρίθηκε με walkover στον τέταρτο γύρο μετά την απόσυρση της Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με Λουτσία Μπροντζέτι ή Γέλενα Οσταπένκο.