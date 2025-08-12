Η Μόνικα Σέλες αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis

Η θρύλος του τένις, Μόνικα Σέλες, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis, μία αυτοάνοση διαταραχή του νευρομυϊκού συστήματος που προκαλεί αδυναμία στους εκούσιους μύες.

Το νόσημα συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες κάτω των 40 ετών και άνδρες άνω των 60, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμα και στην παιδική.

Η Σέλες, που κατέκτησε 9 τίτλους Grand Slam και στα 16 της κέρδισε το πρώτο της major στο Roland Garros το 1990, διαγνώστηκε πριν από τρία χρόνια, ωστόσο μοιράζεται τώρα την εμπειρία της με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από τη συγκεκριμένη πάθηση.

Μιλώντας στο Associated Press, περιέγραψε τα πρώτα συμπτώματα: «Έπαιζα με παιδιά ή συγγενείς και έχανα το μπαλάκι. Σκεφτόμουν “ναι, βλέπω δύο μπαλάκια”. Αυτά προφανώς είναι συμπτώματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Για εμένα τότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Και μου πήρε αρκετό χρόνο για να το αφομοιώσω πραγματικά και να μιλήσω ανοιχτά για αυτό, επειδή είναι δύσκολο. Επηρεάζει αρκετά την καθημερινότητά μου».

Η Σέλες εξήγησε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για τη νόσο μέχρι να επισκεφθεί γιατρό, ο οποίος την παρέπεμψε σε νευρολόγο, αφού παρατήρησε συμπτώματα όπως διπλωπία και μυϊκή αδυναμία. «Ακόμα και το να στεγνώνω τα μαλλιά μου έγινε πολύ δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, η 51χρονη τενίστρια μαθαίνει να ζει σε μία νέα κανονικότητα, βλέποντας αυτή τη διάγνωση ως ακόμα ένα «reset» στη ζωή της: «Έπρεπε μερικές φορές να κάνω ένα δύσκολο reset. Η πρώτη φορά ήταν όταν στα 13 μου ήρθα στις ΗΠΑ (από την τότε Γιουγκοσλαβία). Δεν ήξερα τη γλώσσα, άφησα την οικογένειά μου. Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος. Μετά, προφανώς το να γίνω σπουδαία παίκτρια, επίσης είναι ένα reset γιατί η φήμη, τα χρήματα, η προσοχή αλλάζει τα πάντα. Και είναι δύσκολο ως 16χρονη να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά».

Η Σέλες δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο τραγικό περιστατικό του 1993, όταν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο κορτ από φανατικό θαυμαστή της Στέφι Γκραφ: «Και μετά προφανώς το μαχαίρωμα. Έπρεπε να κάνω μια τεράστια επαναφορά».

Κλείνοντας, τόνισε: «Η διάγνωση με μυασθένεια Gravis ήταν άλλη μία επαναφορά. Αλλά αυτό που λέω στα παιδιά που καθοδηγώ είναι “Πρέπει πάντα να προσαρμόζεσαι. Η μπάλα αναπηδά και εσείς απλά πρέπει να προσαρμοστείτε. Και αυτό κάνω τώρα”».