Νόβακ Τζόκοβιτς: Πρόστιμα και πιθανή κατεδάφιση για αυθαίρετες επεκτάσεις στη βίλα του στη Μαρμπέγια

Νομικούς μπελάδες φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Novak Djokovic, καθώς ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι προχώρησε σε επεκτάσεις στη βίλα του στη Μαρμπέγια χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων, που περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στην ισπανική πόλη με την οικογένειά του – δεύτερη μόνιμη κατοικία του μετά το Μονακό – φέρεται να κατασκεύασε υπόγειο πάρκινγκ, βεράντα, μπάνιο και ανεξάρτητο ντους, χωρίς την έγκριση του δήμου.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, ο δήμος επέβαλε στον Σέρβο τενίστα πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ. Παρότι το ποσό είναι μικρό για έναν αθλητή της κλάσης του, το πρόβλημα δεν σταματά εκεί, αφού ορισμένες από τις κατασκευές δεν συμμορφώνονται με την πολεοδομική νομοθεσία και ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφιστούν.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν τεχνικοί του δήμου διαπίστωσαν τις παρατυπίες. Από τον Φεβρουάριο του 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά επανειλημμένα από τον Djokovic και τη σύζυγό του να νομιμοποιήσουν τις εργασίες και να αφαιρέσουν τα μη επιτρεπόμενα τμήματα. Αρχικά το ζευγάρι αγνόησε τις συστάσεις, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή δύο προστίμων.

Το φετινό καλοκαίρι ο Djokovic δήλωσε πρόθεση συμμόρφωσης και ανέθεσε – όπως είπε – την υπόθεση σε αρχιτέκτονα, ωστόσο ο δήμος δεν έλαβε καμία επίσημη αίτηση αδείας, επιβάλλοντας έτσι και τρίτο πρόστιμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων, μεταφέροντας το κόστος στον ιδιοκτήτη.

Η πολυτελής βίλα του Σέρβου αγοράστηκε πριν λίγα χρόνια έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Διαθέτει τρία επίπεδα, ιδιωτικό γήπεδο τένις, σπα, γυμναστήριο, πισίνα, θέα στη θάλασσα, εννέα υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια.