Νέα απογοητευτική ήττα για Τσιτσιπά (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Μπενζαμέν Μπονζί και έμεινε εκτός φάσης «16» στο Σινσινάτι (ATP 1000).

Κατώτερος των περιστάσεων για άλλη μια φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.29), έχασε με 6-7(4), 6-3, 6-4 από τον 29χρονο Γάλλο (Νο.63) σε 2 ώρες και 39 λεπτά και αποχαιρέτησε νωρίς-νωρίς ένα ακόμα τουρνουά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει να πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες από τον περασμένο Απρίλιο, όταν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της Βαρκελώνης!

Ο Στέφανος επέστρεψε πρόσφατα στην «ασφάλεια» του πατέρα του, αλλά σίγουρα δεν περιμένει τα αποτελέσματα να είναι άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζει αρκετά τεχνικά προβλήματα σε αυτή τη φάση της καριέρας του και, χωρίς αμφιβολία, οι αντίπαλοί του τα έχουν εντοπίσει.

Έτσι, ακόμα και αυτοί που είναι κατώτερης ποιότητας (όπως ο σημερινός) μπαίνουν με αυτοπεποίθηση στον αγώνα, τον χτυπούν στα αδύνατα σημεία του και πολύ συχνά πλέον φεύγουν από το γήπεδο με τη νίκη...

Απόψε ο Τσιτσιπάς υπέπεσε σε 43 αβίαστα λάθη, από τα οποία τα 26 ήταν με το συνήθως αξιόπιστο forehand του, και σέρβιρε με μέτρια ποσοστά, αλλά το κυριότερο ήταν ότι είχε μεγάλο θέμα στις επιστροφές του.

Όταν, λοιπόν, ο Μπονζί πήρε προβάδισμα με μπρέικ στο δεύτερο και το τρίτο σετ, ο 27χρονος τενίστας (που έχει σήμερα γενέθλια) δεν μπόρεσε να τον απειλήσει και τελικά γνώρισε μια ακόμα σκληρή ήττα, παρότι κατέκτησε το πρώτο σετ.

Εκμεταλλευόμενος την αστάθεια του Στέφανου, ο Μπονζί «φλέρταρε» με το μπρέικ από το ξεκίνημα του αγώνα και τελικά εκμεταλλεύτηκε την τρίτη ευκαιρία του σε ένα πολύ κακό service game του Στέφανου και πέρασε μπροστά με 4-3. Επέστρεψε, όμως, το «δώρο» στο επόμενο γκέιμ και ήρθε ξανά η ισορροπία στο σετ. Ο Έλληνας πρωταθλητής, μάλιστα, έφτασε πολύ κοντά και στην κατάκτηση του σετ, καθώς προηγήθηκε με 0-40 στο 4-5, ενώ είχε μια ακόμα ευκαιρία όταν ο αντίπαλός του σέρβιρε στο 5-6.

Δεν έπαιξε, ωστόσο, πολύ καλά τα σετ πόιντ, με αποτέλεσμα να μείνει όρθιος ο Μπονζί και να γίνει το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Στεφ μπήκε πολύ δυνατά, πήρε προβάδισμα με 1-5 και τελικά έκλεισε το σετ με το τρίτο του μίνι μπρέικ στο 4-6.

Ο Μπονζί, πάντως, ήταν απειλητικός και στο δεύτερο σετ και μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες στο 1-0, «χτύπησε» στο τέταρτο γκέιμ και έκανε το 3-1.

Κρατώντας το σερβίς του στη συνέχεια φτάσαμε στο 5-2 και στο σημείο αυτό ο αγώνας διεκόπη για περίπου 70 λεπτά, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων.

Όταν άρχισε ξανά η αναμέτρηση, ο Στεφ έμεινε προσωρινά στο σετ (5-3), αλλά στη συνέχεια ο Μπονζί σέρβιρε με επιτυχία και το ματς πήγε σε τρίτο σετ.

Τα μηνύματα ήταν ανησυχητικά από το πρώτο γκέιμ, όταν ο Στέφανος χρειάστηκε να σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του, όμως δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο στην τέταρτη ευκαιρία του Μπονζί στο πέμπτο γκέιμ (3-2).

Το μπρέικ αυτό αποδείχτηκε αρκετό για τον Γάλλο, που δεν αγχώθηκε ούτε όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4 και σφράγισε με μηδέν την πρόκριση στον πρώτο του τέταρτο γύρο Masters. Ήταν η πρώτη νίκη του εις βάρος του Στεφ (1-3) και έχει τώρα ραντεβού με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Ο Έλληνας τενίστας έχει ένα ακόμα τεστ πριν το US Open, καθώς θα παίξει την άλλη εβδομάδα και στο Winston-Salem Open (ATP 250). Για την ώρα, έχει διπλό στο Σινσινάτι με παρτενέρ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι.