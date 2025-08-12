H Σαμπαλένκα νίκησε τη Ραντουκάνου μετά από σπουδαία μάχη 3 ωρών!

Μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη 3 ωρών και 9 λεπτών συγκεκριμένα, η Αρίνα Σαμπαλένκα έκαμψε τη σθεναρή αντίσταση της Έμα Ραντουκάνου με 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5) και παρέμεινε «ζωντανή» στο ταμπλό του Cincinnati Open.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα, Νο.1 στο ταμπλό και στην παγκόσμια κατάταξη, απώλεσε προβάδισμα με 4-2 στο 1ο σετ και σέρβιρε 2 φορές για την παραμονή της σ' αυτό, τα κατάφερε όμως και το πήρε στο tie-break με 7-3.

Στο 2ο σετ η Ραντουκάνου ήταν εξαιρετική, δεν απειλήθηκε σε κανένα service game της και ένα break στο 7ο game (4-3) ήταν αρκετό για να της δώσει το σετ και την ισοφάριση.

Στο αποφασιστικό σετ η μάχη κορυφώθηκε, με τις δύο παίκτριες να κρατούν όλα τα service games τους. Η Σαμπαλένκα ήταν η πρώτη που αντιμετώπισε break point στο 3ο game, ενώ αργότερα η Λευκορωσίδα πίεσε πάρα πολύ, αλλά η Ραντουκάνου έμεινε όρθια, κρατώντας το σερβίς της μετά από 13 ισοπαλίες (!) και 4 σβησμένα break points. To game αυτό είχε συνολική διάρκεια 23 λεπτά!

Και το 3ο σετ οδηγήθηκε σε tie-break και για η Σαμπαλένκα το κατέκτησε ξανά, πιο δύσκολα αυτή τη φορά. Μέχρι το 4-4 τα πάντα ήταν ανοιχτά, αλλά η Λευκορωσίδα πήρε τους δυο επόμενους πόντους και δημιούργησε διπλό match point. Το πρώτο η Ραντουκάνου το έσβησε με το σερβίς της, αλλά η Σαμπαλένκα βρήκε άσο στο 2ο και "σφράγισε" έτσι την πολύ μεγάλη νίκη.

Προκρίθηκε στις "16" καλύτερες του Σινσινάτι το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, που θα βρει εκεί τη φορμαρισμένη Τζέσικα Μανέιρο. Η Ισπανίδα απέκλεισε νωρίτερα την Tέιλορ Τάουνσεντ με 6-4, 6-1.